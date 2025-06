Čeprav na letošnjem naboru lige NBA ni bilo slovenskega košarkarja, je slavnostni dogodek vseeno nosil rahel slovenski pridih. Košarkarja Cedevite Olimpije Joana Beringerja so kot 17. po vrsti v prvem krogu izbrali Minnesota Timberwolves, kar pomeni velik korak v karieri 18-letnega košarkarja, ki je nase opozoril v dresu ljubljanskih zmajev. Zanimivo je, da se je to zgodilo natanko na dan, ko je leta 1998 kot prvi slovenski košarkar v zgodovini na naboru lige NBA sodeloval Marko Milić, takrat prav tako član Olimpije.

18-letni francoski košarkar Joan Beringer je po Karlu Matkoviću že drugi igralec Cedevite Olimpije v zadnjih treh letih, ki mu je uspelo na naboru lige NBA, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Beringer je svojo košarkarsko pot začel v francoskem SIG Strasbourgu, kjer je igral za ekipe mlajših starostnih kategorij. Pred začetkom sezone 2024/25 se je preselil v Ljubljano, kjer je sprva kazalo, da bo del mladinskega pogona Cedevite Olimpije, a je že na pripravah članske ekipe v Kranjski Gori navdušil strokovni štab in si izboril mesto med člani. Novembra 2024, tik po 18. rojstnem dnevu, je z ljubljanskim klubom podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo.

Foto: Guliverimage

V sezoni 2024/25 je Beringer zbral 33 nastopov v Ligi ABA in 19 v EuroCupu. V evropskem tekmovanju je v povprečju na parketu preživel nekaj manj kot 18 minut na tekmo, dosegal 4,6 točke in 5,3 skoka, na koncu pa bil tudi drugi v glasovanju za najboljšega mladega igralca tekmovanja. V regionalni ligi ABA je v povprečju prispeval 4,8 točke in 4,1 skoka v 17,2 minute igre.

