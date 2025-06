Na visokih igralnih položajih bo članska ekipa Cedevite Olimpije v sezoni 2025/26 močnejša za 205 centimetrov visokega 30-letnega Davida Škaro, ki v Ljubljano prihaja iz Splita, so sporočili iz kluba.

Na položaju krilnega centra se je Cedevita Olimpija pred začetkom tekmovalne sezone 2025/26 okrepila s 30-letnim in 205 centimetrov visokim Davidom Škaro. Ta je svojo kariero kot najstnik začel v Zadru, študiral je v Združenih državah Amerike, pred sezono 2024/25, ki jo je preživel v Splitu, pa izkušnje pridobival v Španiji in Franciji. Ljubljanski klub je s Škaro podpisal dveletno pogodbo.

"Vesel in izjemno hvaležen sem za priložnost, da zaigram za Cedevito Olimpijo. Komaj čakam, da se pridružim ekipi in odigram prve tekme," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal David Škara.

"Našo člansko ekipo bo v prihodnji sezoni okrepil David Škara. Ta s svojo delovno etiko in izkušnjami zelo lepo dopolnjuje našo vizijo za moštvo za prihodnjo sezono. Prepričani smo, da bo s svojimi izkušnjami in energijo veliko prispeval k našim ciljem. Veselimo se sodelovanja z Davidom, za katerega verjamem, da se želi tudi v prihodnje dodatno dokazati na regionalni in mednarodni sceni," je ob podpisu pogodbe s Škaro povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

"David Škara je igralec v vzponu, ki je v tej sezoni v dresu Splita vzbudil naše zanimanje. Gre za vsestranskega borca, ki lahko igra na položajih krilnega centra in centra. S poštenim in nepopustljivim odnosom na igrišču je pritegnil našo pozornost. Želimo si, da bo s svojo igro v našo ekipo prinesel čvrstost v obrambi, stabilnost v napadu ter zanesljivost pri skoku," je ob dodatku Škare na seznam igralcev za novo sezono povedal strateg Zmajev Zvezdan Mitrović.

"Želimo si, da bo s svojo igro v našo ekipo prinesel čvrstost v obrambi, stabilnost v napadu ter zanesljivost pri skoku," je ob podpisu pogodbe s Škaro dejal Mitrović. Foto: Filip Barbalić

Svojo košarkarsko pot je Škara začel v Zadru, kjer je nastopal za ekipe mlajših starostnih kategorij dalmatinskega kluba, sledila pa je selitev v Združene države Amerike, kjer je na univerzitetni ravni nosil dres dveh ekip, Valparaiso Beacons (Indiana) in Clemons Tigers (Južna Karolina). Pred začetkom sezone 2019/20 se je vrnil v Evropo, kjer je najprej igral za španski kolektiv Levitec Huesca, nato pa vse do selitve v Split leta 2024 nastopal v Franciji.

Pred začetkom sezone 2024/25 se je nato preseli k Splitu, za katerega je v ligi ABA zaigral na 29 tekmah in v povprečju dosegal 12,5 točke, 5,8 skoka in 1,7 asistence na tekmo. Škara je bil 14. najboljši skakalec v regionalni ligi v pretekli sezoni, obenem pa za Shannonom Shorterjem drugi najbolje ocenjeni posameznik Splita.

