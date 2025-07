Vodstvo košarkarske ekipe Cedevite Olimpije je sklenilo nov dogovor, v prihajajoči tekmovalni sezoni 2025/26 bo pod obročema igral 26-letni in 2,08 metra visoki avstrijski reprezentant Luka Brajković. Ta se v Ljubljano za dve leti seli iz turške Darussafake, so sporočili iz ljubljanskega moštva.

Po koncu študija v ZDA je Avstrijec igral v Španiji, Grčiji, Italiji in nazadnje v Turčiji. Ima dvojno državljanstvo - avstrijsko in srbsko.

"Iskreno čutim hvaležnost in navdušenje, da bom nosil dres Cedevite Olimpije. Prihajam pripravljen in osredotočen ter z jasnim ciljem, da dam vse od sebe tako za soigralce kot navijače," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Brajković.

Košarkarsko pot je začel v avstrijski ekipi Dornbirn Lions, leta 2018 pa se je odpravil čez lužo, kjer je štiri sezone nosil dres univerze Davidson.

Po vrnitvi v Evropo je v sezoni 2022/23 nastopal za španski Rio Breogan v ligi ACB, sezono 2023/24 pa je preživel v Grčiji pri Kolossosu. V naslednji sezoni je najprej zaigral za italijansko ekipo Tesi Pistoia, nato pa se je novembra preselil v turško Darussafako. V italijanskem DP je odigral osem tekem in v povprečju beležil 8,9 točke ter 6,4 skoka na tekmo. V turški ligi je nastopil na 21 tekmah ter vpisal povprečje devetih točk in 5,6 skoka na tekmo.

Brajković je že vrsto let član avstrijskih reprezentanc. V dresu članske reprezentance Avstrije je igral v predkvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 in svetovno 2027. V slednjih je na štirih tekmah dosegal povprečje 15,3 točke in 7,3 skoka na tekmo.

