Liga ABA z dvema skupinama in kluboma iz Avstrije in Romunije

Regionalna liga ABA s širitvijo iz 16 na 18 klubov v novo sezono vstopa z novim tekmovalnim formatom. V prvem delu tekmovanja bodo ekipe razdeljene na dve skupini. Krka bo igrala v skupini A, Cedevita Olimpija in Ilirija pa v skupini B. V ligo vstopata kluba iz Romunije in Avstrije.

V sezoni 2025/2026 bomo v prvi ligi ABA nastopali Borac Mozzart (Srbija), Budućnost VOLI (Črna Gora), Cedevita Olimpija (Slovenija), Crvena zvezda Meridianbet (Srbija), Dubai Basketball (ZAE), FMP Soccerbet (Srbija), Igokea m:tel (BiH), Krka (Slovenija), Mega Superbet (Srbija), Partizan Mozzart Bet (Srbija), SC Derby (Črna Gora), Spartak Office Shoes (Srbija), Split, Zadar (oba Hrvaška) ter novinci Ilirija (Slovenija), Bosna Visit Sarajevo (BiH), U-BT Cluj-Napoca (Romunija) in Vienna (Avstrija).

Skupino A sestavljajo Partizan, Dubai, Cluj, SC Derby, Igokea, FMP, Borac, Split in Krka. Skupino B pa Cedevita Olimpija, Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija in Vienna.

V vsaki skupini bodo klubi igrali po dvokrožnem sistemu, torej vsak z vsakim, doma in v gosteh, skupaj osemnajst krogov. V vsakem krogu bo ena ekipa prosta. Prve štiri ekipe iz skupin A in B se bodo uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, v top 8. Klubi, uvrščeni med petim in devetim mestom v obeh skupinah, pa bodo nastopili v tako imenovanem play outu.

Vsi klubi bodo v drugi del prenesli točke, dosežene v prvem delu tekmovanja. V fazi najboljših osmih ekip bodo moštva igrala znova po dvokrožnem sistemu, a le proti ekipam iz nasprotne skupine, kar pomeni osem dodatnih tekem. V boju za obstanek bo sodelovalo deset ekip, ki bodo igrale dvokrožno, proti ekipam iz druge skupine.

Šest najuspešnejših ekip iz drugega dela tekmovanja, torej iz skupine najboljših osmih, se bo neposredno uvrstilo v četrtfinale. Sedma in osma ekipa bosta dobili še eno priložnost za četrtfinale v kvalifikacijah za končnico (play in), v katerih bosta igrali še prva in druga ekipa iz skupine za obstanek.

Ni pa še jasno, kako se bo po četrtfinalu zaključilo tekmovanje. Ali se bo polfinale in finale odigral v obliki končnice z izločilnimi boji ali na zaključnem turnirju četverice. Nova tekmovalna sezona se bo začela prvi konec tedna v oktobru.