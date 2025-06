Aleksander Sekulić ima novo službo

Medtem ko večina slovenskih reprezentantov na čelu s strokovnim štabom odšteva zadnje tedne pred začetkom priprav na letošnje evropsko prvenstvo, pa so pestri dnevi za selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki je našel nov trenerski izziv. Po letu premora od klubskega delovanja se bo v novi sezoni vrnil v Rusijo, kjer bo vodil ekipo Zenita.

Svojo trenersko pot je začel pri Slovanu, v Sloveniji pa je deloval še kot trener Triglava, Kopra, Krke in Škofje Loke. Nazadnje je vodil Lokomotiv iz Kubana, od katerega se je nepričakovano poslovil lani pozno poleti. "Zame je bilo vse skupaj, sploh glede na rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjih dveh sezonah, veliko presenečenje. Tudi zgodilo se je res pozno, teden oziroma dva pred začetkom priprav. Zadovoljstvo je bilo še lani jasno vidno tako v vodstvu kluba kot med navijači, niti ni bilo kakršnihkoli znakov, da se bo to zgodilo. A na koncu ima klub to pravico narediti, razšli smo se prijateljsko, brez večjih težav," je takrat v intervjuju za Sportal razlagal Sekulić, ki je zadnje leto preživel v domovini in se posvetil izključno izzivom z reprezentanco.

Pred ruskim izzivom je vodil češki Nymburk, ki ga je popeljal do naslova češkega prvaka. Od leta 2020 ob tem vodi tudi slovensko izbrano vrsto, s katero ga naslednji izziv čaka že konec avgusta, ko bo v poljskih Katovicah začela nastope na letošnjem EuroBasketu.

Zenit je v zadnji sezoni igral v finalu ruske lige VTB, v katerem je bil s 4:2 v zmagah boljši moskovski CSKA. Po koncu sezone se je od trenerskega stolčka po petih letih poslovil Xavi Pascual, na tem pa ga bo v Sankt Peterburgu zdaj zamenjal 47-letni Slovenec.

