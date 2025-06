Znane udeleženke četrtfinala košarkarskega EP za ženske

Znani so pari četrtfinala košarkarskega evropskega prvenstva za ženske. Že v soboto sta bila znana para Francija - Litva in Italija - Turčija, današnje tekme pa so dale preostala para. Pomerile se bodo Španija in Češka ter Belgija in Nemčija.

Ključno tekmo dneva sta v skupini D v Hamburgu igrali Švedska in Španija. Na koncu so se z 78:75 po podaljšku veselile Španke, v primeru švedske zmage pa bi se ustvaril krog treh reprezentanc s po dvema zmagama.

Na večerni tekmi so Nemke namreč po pričakovanju premagale Britanke z 80:67 in potrdile drugo mesto.

V skupini C v Brnu sta si že krog pred koncem četrtfinale priigrali Češka in Belgija. Popoldanski medsebojni obračun je odločal le o prvem in drugem mestu. Na vrhu so končale Belgijke, ki so slavile z 72:60.

Večerna tekme med Črno goro in Portugalsko je le prestižnega pomena.

Na EP so v skupini B nastopale tudi Slovenke in osvojile tretje mesto v skupini. Izgubile so z Litvo (71:77) in Italijo (66:77), premagale pa Srbijo (84:69).

EuroBasket (Ž), 3. krog:

Nedelja, 22. junij:

Lestvica skupine A : 1. Francija 3 3 0 274:162 6

2. Turčija 3 2 1 243:210 5

-----------------------------------------

3. Grčija 3 1 2 215:250 4

4. Švica 3 0 3 169:289 3 Skupina B: 1. Italija 3 3 0 212:178 6

2. Litva 3 2 1 202:199 5

-----------------------------------------

3. Slovenija 3 1 2 221:223 4

4. Srbija 3 0 3 193:228 3 Skupina C: 1. Belgija 3 3 0 240:155 6

2. Češka 3 2 1 222:168 5

-----------------------------------------

3. Portugalska 2 0 2 104:154 2

4. Črna gora 2 0 2 97:176 2 Skupina D: 1. Španija 3 3 0 242:205 6

2. Nemčija 3 2 1 229:222 5

-----------------------------------------

3. Švedska 3 1 2 226:233 4

4. V. Britanija 3 0 3 203:240 2

