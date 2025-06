Slovenske košarkarice so na zadnji tekmi skupinskega dela jubilejnega 40. evropskega prvenstva vknjižile prvo zmago, s 84:69 so bile boljše od Srbije. A že pred obračunom je bilo jasno, da nobena reprezentanca nima več možnosti za napredovanje v četrtfinale. Iz Bologne bosta v Pirej, kjer so na sporedu izločilni boji, potovali Italija in Litva , Slovenija pa bo peto zaporedno evropsko prvenstvo končala po skupinskem delu.

Slovenija : Srbija 84:69 (30:23, 49:33, 69:51) * Dvorana PalaDozza, sodniki: Marques (Portugalska), Straube (Nemčija), Sanchez Gonzalez (Španija).

* Slovenija: Lisec 4, Oblak 8 (2:4), Cvijanović 13, Goršič 9 (3:4), Friškovec 17, Sivka 5, Debeljak 3, Shepard 23 (3:3), Bartelme 2.

* Srbija: Raca 2, Mitrović 2, Nogić 11 (0:2), Turudić 8 (3:3), Janković 12 (2:2), Popović 5, Dugalić 20 (3:4), Djordjević 9.

* Prosti meti: Slovenija 8:11, Srbija 8:11.

* Met za tri točke: Slovenija 8:27 (Friškovec 5, Cvijanović, Sivka, Debeljak), Srbija 9:19 (Nogić 3, Dugalić 3, Djordjević, Popović, Turudić).

* Osebne napake: Slovenija 20, Srbija 16.

* Pet osebnih: /



Slovenke so srečanje proti Srbiji odprle zadržano, tekmice so povedle s 16:8, a v drugem delu uvodne četrtine so varovanke Grka Georgiosa Dikaulakosa stopile na plin. Po delnem izidu 15:4 so Slovenke po prvi četrtini vodile 30:23. Strelsko najbolj razpoložena je bila z devetimi točkami Tina Cvijanović. Tudi v drugem polčasu so uspešno ohranjale prednost in diktirale tempo ter na odmor odšle s prednostjo 16 točk (49:33).

Prednost je v tretji četrtini zrasla na 26 (65:39), v zadnji četrtini so se Slovenke nekoliko igrale z vodstvom in Srbkinjam dopustile, da so se približale na sedem točk, a v nadaljevanju srečanje uspešno pripeljale do zmage s 84:69. Za Dikaulakosa je bila to prva zmaga na čelu slovenske reprezentance na drugem evropskem prvenstvu.

Najboljše strelke Slovenije danes so bile Jessica Shepard s 23 točkami, Zala Friškovec, ki jih je dosegla 17, ter Tina Cvijanović s 13 točkami.

Jessica Shepard je bila s 23 točkami znova najboljša strelka Slovenije. Foto: Fiba Europe

Slovenke so tako v skupini B zasedle tretje mesto.

Kaj so po zmagi povedali v slovenskem taboru? Georgios Dikaloulakos Foto: Aleš Fevžer Georgios Dikaulakos, selektor Slovenije: "Čeprav tekma ni odločala o napredovanju, je bila za nas zelo pomembna. Želeli smo si zmagati, saj smo prejšnje evropsko prvenstvo v Ljubljani končali brez zmage. Igrali smo dobro košarko, zadovoljen sem s tem, kako smo se pobrali po dveh težkih porazih. Okus je grenko-sladek, saj se zavedamo, da bi lahko dosegli več, izpad pa menim, da ni neuspeh, temveč začetek nečesa lepega za slovensko žensko košarko." Eva Lisec: "Po dveh porazih nam ni bilo lahko. Danes smo pokazale pravi karakter in zmagale za nas, igralke, in strokovni štab. Življenje gre naprej, enkrat zmagaš, drugič se kaj novega naučiš. Prepričana sem, da bo ta reprezentanca še imela svoje priložnosti." Vir: STA

Najboljši rezultat ostaja deseto mesto

Doslej najvišja uvrstitev slovenske reprezentance je deseto mesto, ki ga je dosegla v letih 2019 in 2021, ko je zasedla tretje mesto v skupini in izpadla v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale.

Slovenke so na evropsko prvenstvo odpotovale z visokimi cilji, mednarodna košarkarska zveza Fiba jih je v napovedih uvrstila celo v polfinale, poraza na prvih dveh tekmah pa sta prinesla grenko streznitev. Litva jih je premagala s 77:71, Italija pa s 77:66. Proti zadnji je Slovenija v drugem polčasu nadoknadila 24 točka zaostanka, a na koncu ostala brez zmage, s katero bi ohranila upanje na zgodovinski preboj.

Belgijke branijo naslov

Dvoboji na izpadanje se bodo v grškem pristaniškem mestu začeli v torek, finale pa je na sporedu v nedeljo, 29. junija. Naslov branijo Belgijke, ki so bile pred dvema letoma v finalu v Ljubljani boljše od Španije.

EuroBasket (Ž), 3. krog:

Sobota, 21. junij:

Lestvica skupine B:



1. Italija 2 tekmi – 4 točke

2. Litva 2 – 4

...........................................

3. Slovenija 3 – 4

4. Srbija 3 – 3

