Slovenke nadoknadile -24, a se nato ustavile in izpadle

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Bologni izgubila še drugo tekmo in ostala brez možnosti za napredovanje. Slovenke so želele popraviti vtis s prve tekme, ko so nekoliko nepričakovano izgubile proti Litvi. Ta je v drugem krogu premagala še Srbijo (74:63) in napredovala, podoben uspeh pa so dosegle še gostiteljice Italijanke. Slovenkam ni šlo dobro, po prvem polčasu so za gostiteljicami zaostajale za več kot 20 točk. Drugo četrtino so izgubile z rezultatom 23:5, vse točke pa dosegle zgolj s črte prostih metov. Nato je sledil imeniten preobrat Slovenk, ki so zaostajale že za 24 točk, a izenačile na 62:62, a je zaključek srečanja pripadel Italiankam (77:66)

Slovenija : Italija 66:77 (17:22, 22:45, 48:61) Dvorana PalaDozza, sodniki: Proc (Poljska), Marques (Portugalska), Matejek (Češka). Slovenija: Lisec 3, Oblak 14 (7:10), Cvijanović 1 (1:2), Friškovec 9, Jelenc 3, Sivka 16 (4:4), Shepard 20 (6:10).

Italija: Keys 15 (4:6), Pasa 15 (2:3), Verona 7, Zandalasini 14 (1:1), Pan 7, Cubaj 11 (1:4), Madera 2, Andre 2, Trimboli 4 (4:4). Prosti meti: Slovenija 18:26, Italija 12:18.

Met za tri točke: Slovenija 8:19 (Sivka 4, Friškovec, Jelenc, Lisec, Oblak), Italija 11:29 (Keys 3, Pasa 3, Zandalasini 3, Verona, Pan).

Osebne napake: Slovenija 21, Italija 22.

Pet osebnih: /.

Slovenija, ki je na Eurobasket odpotovala z visokimi cilji, je v sredo izgubila proti Litvi, po današnjem porazu pa bo zadnja tekma v predtekmovanju v soboto proti Srbiji odločala zgolj o tretjem mestu v skupini. V četrtfinale bosta iz Bologne napredovali Litva in Italija.

Slovenija bo tako že peto zaporedno evropsko prvenstvo zapustila po skupinskem delu. Njena doslej najvišja uvrstitev je 10. mesto, ki ga je dosegla 2019 in 2021, ko je zasedla tretje mesto v skupini in izpadla v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale.

Italija, ki je prvi dan tekmovanja premagala Srbijo s 70:61, je Sloveniji zadala šesti zaporedni poraz na EP. Slovenke so namreč na prejšnjem prvenstvu v Ljubljani izgubile vse tri tekme, počepnile pa so tudi v repasažu 2021 v Franciji. Na evropskih prvenstvih imajo zdaj izkupiček štirih zmag in devetih porazov.

Slovenija je dobro odprla tekmo, v peti minuti vodila z 12:8, nato pa se je njena igra povsem ustavila. V naslednjih petnajstih minutah so varovanke grškega stratega na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa dosegle le še deset točk oziroma tri koše iz igre. Italija je dobila drugo četrtino s 23:5 in odšla na odmor s 23 točkami prednosti.

V nadaljevanju je Slovenija pokazala povsem drug obraz. Po zaostanku 24 točk (51:27) je zaigrala agresivno v obrambi ter sproščeno in natančno v napadu. Tretjo četrtino je dobila s 26:16, v 32. minuti se je spustila pod deset točk zaostanka (62:53), v 35. minuti pa je Ajša Sivka s trojko izenačila izid na 62:62.

Epski preobrat je bil na dosegu roke, a je lov na Italijanke slovenskim igralkam vzel preveč moči, tako da so domačinke v zadnjih minutah znova prevzele pobudo in prišle do zmage ter poti v Pirej, kjer bodo potekali zaključni boji jubilejnega 40. evropskega prvenstva za ženske.

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Jessica Shepard z 20 točkami, Ajša Sivka, ki jih je dosegla 16, in Teja Oblak, ki jih je zbrala 14.

Selektor Dikaulakos: Imeli smo preveč nihanj Foto: Aleš Fevžer Georgios Dikaulakos, selektor Slovenije: "V teh dveh tekmah smo imeli preveč nihanj. Proti Litvi smo slabo začeli tekmo, danes sicer bolje, pa nato povsem popustili. Imam mešane občutke, vseeno pa sem ponosen na dekleta, saj so v drugem polčasu pokazale izjemno voljo in nadoknadile 24 točk zaostanka. To je velika stvar, ki pa nam ne pomaga, saj smo tekmo zaradi utrujenosti v zadnjih minutah izgubili. V soboto nas čaka še ena tekma in pokazati moramo pravi karakter." Zala Friškovec: "Težko je skriti razočaranje in žalost po takem porazu. Napako smo naredile v prvem polčasu, ko smo Italijankam dovolile, da so delale, kar so hotele. Vseeno sem ponosna, da se nismo predale. Vso energijo smo usmerile v preobrat, ujele tekmice, žal pa smo nato spet zapravile nekaj žog oziroma napadov, kar so tekmice znale kaznovati."

EuroBasket (Ž), 2. krog:

Četrtek, 19. junij:

Lestvica skupine B:



1. Italija 2 tekmi – 4 točke

2. Litva 2 - 4

3. Slovenija 2 – 2

4. Srbija 2 – 2

