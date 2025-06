Poseben kompliment Fibe Sloveniji

Slovenske košarkarice bodo danes v Bologni odigrale prvo tekmo na letošnjem EuroBasketu, za uvod v skupini B se bodo ob 17.30 pomerile z Litvo. V slovenskem taboru so odločni, da glede na zadnja prvenstva stopijo korak naprej. Da Slovenija lahko meri visoko, pa so prepričani tudi pri Fibi, kjer so jo po zadnjih napovedih za prvenstvo glede na rezultate in predstave na pripravljalnih tekmah ter glede na zasedbo v ekipi uvrstili celo na četrto mesto.

"Res nam ni zmanjkalo veliko, vedno so odločile malenkosti. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, a verjamem, da lahko pozitivno gledamo naprej," je pred dvema letoma po velikem razočaranju in treh zaporednih porazih ter osvojenem predzadnjem mestu na domačem EuroBasketu na robu solz dejala kapetanka slovenske izbrane vrste Teja Oblak. Dve leti zatem imajo Slovenke novo priložnost, tokrat so odločene, da prostora za spodrsljaje ni več in da je čas za korak naprej.

Slovenke so do zdaj najvišje posegle do desetega mesta, in to dvakrat – na prvenstvu 2019 v Srbiji, ko so izpadle v repasažu za četrtfinale, in dve leti kasneje, ko so prav tako zasedle tretje mesto v skupini in nato pokleknile v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev med prvih osem. Slovenkam je vselej za dodaten korak naprej zmanjkala malenkost, za letošnje prvenstvo pa verjamejo, da je reprezentanca prava zmes izkušenj in mladosti, z naturalizirano Američanko Jessico Shepard pa je slovenska igra, ki ji poveljuje Georgios Dikaiulakos, dobila povsem novo dimenzijo.

Jessica Shepard je velika okrepitev slovenske izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Za uvod proti Litvi

Peto zaporedno poglavje evropskega prvenstva, na katerem nastopa 16 ekip, bodo slovenske košarkarice odprle danes z obračunom proti Litvi (17.30). Slovenke zatem čakata še srečanji z Italijo in Srbijo, v zahtevni skupini pa bo pomembna prav vsaka tekma. Za uvrstitev v četrtfinale je treba poseči po enem izmed prvih dveh mest v skupini, prvič letos pa ni več dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v izločilne boje, tako kot je bila praksa do zdaj.

Po zadnjih ocenah Fibe so Slovenke na t. i. power ranking lestvici celo na četrtem mestu, za Belgijo, Francijo in Španijo, kar je še en podatek, da so Slovenke letos vsekakor zmožne narediti korak naprej. Varovanke Georgiosa Dikaiulakosa so v pripravljalnem obdobju, ki so ga začele v začetku maja, odigrale sedem prijateljskih tekem, izgubile so le dve, in sicer s selekcijo igralk iz ruskega prvenstva na turnirju v Beogradu, medtem ko so bile boljše od Portugalske, Velike Britanije in nazadnje še Črne gore. Na svetovni lestvici je sicer Slovenija na 22. mestu, Srbija je osma, Italija 16., Litva pa 45.

Drugo tekmo na prvenstvu bodo Slovenke igrale v četrtek ob 21. uri proti gostiteljici Italiji, tretji obračun skupinskega dela pa Slovenke čaka v soboto ob 17.30 proti Srbiji. Foto: Aleš Fevžer

"Zelo sem zadovoljen z ekipo, z igralkami, v tem pripravljalnem obdobju so dale res svoj maksimum. Je pa res, da sam nisem nikoli povsem zadovoljen in vedno je prostor za napredek. Ekipa deluje kot velika družina. Dekleta so napredek kazala iz treninga v trening. Seveda pa dobre predstave na pripravljalnih tekmah ne zagotavljajo uspeha. Prvenstvo je povsem drugačna zgodba s tekmami na velikem odru in pritiskom, ki se pojavlja. Ne želimo napovedovati velikih stvari. Si pa seveda želimo in upamo, da lahko zabeležimo dober rezultat," je pred začetkom turnirja dejal Dikaiulakos.

"Velika tekmovanja so vedno posebna zgodba v naših karierah. Za nami so kvalitetne priprave. Smo samozavestne in komaj čakamo na prvi sodniški met. Morda je prisotno malce pozitivne nervoze, ki pa bo zbledela, ko pritečemo na parket in dosežemo prvi koš. Na prvenstvu ni slabih ekip. Naša skupina je zelo odprta, kjer vsak lahko premaga vsakega. V reprezentanci Litve nismo osredotočene zgolj na eno posameznico, temveč smo se posvetili celotni ekipi. Predvsem pa moramo gledati nase. Slediti moramo naši igri ter načrtu, ki ga je pripravil strokovni štab. Verjamemo vase. Ni pomembno, kdo stoji na drugi strani igrišča. Pomembno bo, da bo naša igra prava," pa je dodala Eva Lisec, ki je dan pred začetkom prvenstva dopolnila 30 let.

Eva Lisec je v torek dopolnila 30 let. Foto: Aleš Fevžer

Poleg Bologne bodo uvodni del EuroBaketa gostili Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi zaključni boji. Iz skupinskega v izločilni del neposredno napredujeta le dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V četrtfinalu se bosta križali skupini A in B ter C in D. Skupina A (Grčija, Pirej): Grčija, Turčija, Francija, Švica Skupina B (Italija, Bologna): SLOVENIJA, Srbija, Italija, Litva Skupina C (Češka, Brno): Belgija, Češka, Črna gora, Portugalska Skupina D (Nemčija, Hamburg): Velika Britanija, Nemčija, Švedska, Španija

