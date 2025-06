Georgios Dikaioulakos določil 12-erico za EP

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo petič zaporedoma nastopila na evropskem prvenstvu. Uvodno tekmo na 40. prvenstvu stare celine bo v Bologni odigrala v sredo ob 17.30 proti Litvi. Selektor Georgios Dikaioulakos je danes določil 12 igralk, ki so odpotovale v Italijo, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenske košarkarice so danes končale dober mesec priprav na EP. Po treningu je grški strokovnjak na slovenski klopi določil končno postavo, ki je že na poti v Bologno.

Strokovni štab reprezentance je moral pred odhodom opraviti še zadnji rez in izmed štirinajsterice določiti 12 igralk za prvenstvo. Kot zadnji sta doma ostali Zoja Štirn in Špela Brecelj.

Na 40. izvedbi ženskega EP, ki bo prvič potekalo v štirih državah, bodo slovenske barve branile Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanović, Maruša Seničar, Teja Goršič, Zala Friškovec, Mojca Jelenc, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Jessica Shepard, Sara Sambolić in Lea Bartelme.

Slovenke bodo prvo tekmo igrale v sredo proti Litvi. Foto: Aleš Fevžer

Za najbolj izkušeni reprezentantki Oblak in Lisec bo to peti nastop na eurobasketu, Friškovec bo na celinskem prvenstvu igrala četrtič, Seničar, Debeljak in Goršič tretjič, drugič pa Cijanović in Sivka.

V ekipi so tako štiri debitantke. Ob naturalizirani Američanki Shepard so to še mlade košarkarice Jelenc, Bartelme in Sambolić. V primerjavi s prejšnjim EP, ki ga je pred dvema letoma gostila Ljubljana, bo slovenski dres nosilo šest takratnih reprezentantk, so še zapisali pri KZS.

Po tekmi z Litvo,+ Slovenijo v četrtek čaka reprezentanca Italije, v soboto še Srbija. Za uvrstitev v četrtfinale, kar bi bil zgodovinski uspeh slovenskih košarkaric, morajo Slovenke osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini.