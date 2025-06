Košarkarice odlično pripravljene, komaj čakajo, da se Eurobasket začne

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco le še trening loči do ponedeljkovega odhoda na skupinski del evropskega prvenstva v Bologno. Po njem bo selektor Georgios Dikaulakos izbral 12 igralk za celinsko tekmovanje, ki bo med 18. in 29. junijem prvič v štirih državah - Češka, Nemčija, Italija in Grčija.

Slovenijo prva tekma čaka v sredo ob 17.30 proti Litvi. Dan pozneje se bo ob 21. uri pomerila z Italijo, v soboto ob 17.30 pa s Srbijo.

Slovenija je na pripravljalnih tekmah vpisala pet zmag. Po dve proti Portugalski in Veliki Britaniji ter eno proti Črni gori. V Srbiji je bila dvakrat poražena proti selekciji igralk iz ruskega prvenstva, a je nastopila v precej okrnjeni zasedbi. Strokovni štab reprezentance ob zaključku priprav čaka še sila zahtevna naloga. Dikaulakos bo namreč moral opraviti še zadnji rez in izmed štirinajsterice košarkaric določiti 12 potnic na evropsko prvenstvo, kar bo storil po ponedeljkovem treningu.

"Komaj čakamo na začetek prvenstva"

Foto: Aleš Fevžer "Vsi v reprezentanci komaj čakamo na začetek prvenstva. To navdušenje izhaja iz zares dobrega vzdušja, ki vlada v ekipi, saj delujemo kot velika družina. Razlog za to prav tako najdemo v dobrih pripravah, ki smo jih opravili. Dekleta so napredek kazala iz treninga v trening. Seveda pa dobre predstave na pripravljalnih tekmah ne zagotavljajo uspeha. Prvenstvo je povsem drugačna zgodba s tekmami na velikem odru in pritiskom, ki se pojavlja. Ne želimo napovedovati velikih stvari. Si pa seveda želimo in upamo, da lahko zabeležimo dober rezultat," je na novinarski konferenci dejal Georgios Dikaulakos.

"Ob pogledu na program dela je izgledalo, da nas čakajo res dolge priprave. A so na koncu minile ekspresno hitro. Imele smo odlične pogoje za delo in zelo dobro trenirale. Treningi so bilo naporni in ni bilo vedno lahko. Verjamem, da smo odlično pripravljene, in komaj čakamo, da se prvenstvo začne ter na tekmah pokažemo našo pravo formo," je na zadnjem medijskem dogodku v domovini dejala kapetanka Teja Oblak.

Teja Oblak Foto: Aleš Fevžer "Za seboj imamo dober mesec dni zelo kakovostnih priprav. V ekipi imamo zelo dobro kemijo in za prvenstvo smo si postavile visoke cilje. Smo samozavestne, zavedamo se svojih kvalitet in resnično si želimo, da na prvenstvu spišemo lepo zgodbo," je dodala Zala Friškovec.

Zadnja se je reprezentanci pridružila Američanka Jessica Shepard, ki je dejala: "Res sem navdušena nad možnostjo, da s to čudovito skupino soigralk lahko zaigram na evropskem prvenstvu in zastopam barve Slovenije. Čutimo veliko podporo, na treningih kažemo dobro formo in vse skupaj že komaj čakamo, da se prvenstvo začne."

Slovenske košarkarice na peto zaporedno evropsko prvenstvo odhajajo s pričakovanji, da se prvič doslej prebijejo v četrtfinale. Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) jih je v zadnjem tako imenovanem "power rankingu" uvrstila celo med štiri najboljše ekipe za Francijo, Belgijo in Španijo.

Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje so se z zmago v skupinskem delu uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi leta 2021, ko sta EP gostili Španija in Francija. V predtekmovanju so dosegle dve zmagi, prvenstvo pa zaključile s porazom proti Rusiji v repasažu ter ostale brez četrtfinala. Na domačem celinskem tekmovanju junija 2023 v Ljubljani so turnir končale na 15. mestu.