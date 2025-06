Lov na tartufe, vrhunska kulinarika in pristna Istra v enem koncu tedna

Zaradi bogate, skrivnostne arome so tartufi postali ena od najdražjih kulinaričnih sestavin. Najdemo jih v plodnih tleh Motovunskega gozda, v živem, zelenem srcu Istre. Prav tu, kjer se med bujnimi krošnjami Motovunskega gozda skrivajo najdragocenejše kulinarične skrivnosti, je kraj, ki ga vsak ljubitelj tartufov preprosto mora obiskati. Livade pri Motovunu niso le destinacija na zemljevidu gurmanskih navdušencev, so destinacija za izkušnjo, ki združuje naravo, tradicijo, razkošje in strast. V središču vsega pa stoji Zigante tartufi , sinonim za vrhunske tartufe in pristno istrsko gostoljubje.

Foto: Zigante tartufi

Motovunski gozd: dom belega zlata

Motovunski gozd je nekaj posebnega. Ne le zaradi svoje izjemne naravne lepote, temveč predvsem zato, ker skriva najdražje gomoljike na svetu – bele tartufe (Tuber magnatum pico). Tu so tla bogata, klima popolna, simbioza narave pa omogoča rast tartufov najvišje kakovosti. Ni naključje, da so prav tukajšnji tartufi postali svetovno znani in da že desetletja privlačijo poznavalce, kuharje in gurmane z vsega sveta.

Podjetje Zigante tartufi je tukaj postavilo domačijo, ki ni le zbirališče okusov, temveč priložnost za doživetje. Ne gre le za nakup ali kosilo, gre za potopitev v svet tartufov z vsemi čuti.

Foto: Zigante tartufi

Doživetje tartufov v treh dejanjih

Foto: Zigante tartufi

Restavracija Zigante, odprta vse dni v tednu, tudi ob nedeljah, je srce tega doživetja. Tu tartufi niso dodatek, temveč glavna zvezda. Jedi so skrbno zasnovane, da poudarijo bogat, skrivnosten in nezamenljiv okus tartufov. Vsaka sestavina na krožniku je izbrana s premislekom, vsaka jed premišljeno uravnotežena, vsak grižljaj zgodba zase.

Chef v kuhinji Zigante zna tartuf predstaviti tako, da ostane v ospredju, a nikoli ne prevlada. Vse je v ravnovesju: med tradicijo in inovacijo, med kmečko preprostostjo in čutom za prestiž. Jedi, kot so domači fuži s tartufi, burger Deluxe ali sladoled z rahlim pridihom tartufa, razkrivajo širino in globino tega istrskega zaklada.

Foto: Zigante tartufi

2. Kupite tartufe in dobrote za domov

V sklopu restavracije deluje tudi butična trgovina, kjer lahko obiskovalci izbirajo med številnimi izdelki iz tartufov: sveži tartufi, tartufove omake, olja, namazi, siri, testenine ter celo marmelade, čokolade in sladki namazi. Razvajate se lahko tudi z odličnimi paradižnikovimi omakami, pestom, olivami in različnimi namazi.

Ponudbo dopolnjujejo izbrani lokalni izdelki – olivna olja, vina in domači likerji, ki nosijo podpis istrske zemlje.

Tu ne kupite le hrane, temveč nepozaben okus izvirne Istre. Vsak izdelek je narejen iz lokalnih sestavin, z mislijo na kakovost in zvestobo tradiciji. Domov se boste vrnili z delčkom pristne, okusne Istre.

Foto: Zigante tartufi

3. Postanite lovec na tartufe

Za tiste, ki si želijo prestopiti mejo opazovanja in postati del zgodbe o tartufih, je mogoč tudi organiziran lov na tartufe. Ob predhodni najavi vas popeljejo v gozd izkušeni vodniki s posebnim znanjem in šolani psi, ki imajo izjemen nos za te redke, dragocene gomoljike.

To ni le sprehod, je vstop v svet tihega vznemirjenja, ko z vsakim korakom po mehkih gozdnih tleh narašča napetost, ali bo pes kaj zavohal. Ko prvič zagledate, kako zvesti pes začne kopati, in vodnik previdno iz zemlje izvleče tartuf, se zaveste, kako edinstven in redko ponovljiv je ta trenutek. To je stik z naravo, s tradicijo, z nečim starim in hkrati zelo živim.

Foto: Zigante tartufi

Pobeg za konec tedna, ki ostane v spominu

Livade so od slovenske meje oddaljene le kratek skok. Zaradi tega so popolna lokacija za enodnevni izlet ali, še bolje, kulinarični pobeg med koncem tedna. Kombinacija restavracije, trgovine, narave in možnosti izkustvenega lova omogoča, da se vsak obiskovalec popolnoma potopi v svet tartufov.

Za tiste, ki želijo doživeti nekaj posebnega brez občutka turistične industrializacije, je Zigante idealna izbira. Tukaj ni množice, ni hitenja, ni umetnega glamurja. Vse temelji na pristnosti: okusi, ljudje, zgodbe, ambient.

Foto: Zigante tartufi

Doživetje, ki pusti sled

Tartufi so danes eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov Istre. Ne samo zaradi visoke cene ali prestiža, ki ga prinašajo, temveč zato, ker predstavljajo spoj naravne danosti, človeškega znanja in dolgoletne predanosti.

Podjetju Zigante je s svojo vizijo in vztrajnostjo uspelo tartufe pripeljati iz lokalne niše na svetovni kulinarični oder. Organizacija festivala tartufov, restavracija, trgovina, lov – vse to sestavlja celostno zgodbo, ki ima korenine v zemlji, in pogled, usmerjen v prihodnost.