Zagrebčani množično poročajo: pošast se širi

V zadnjih tednih so stanovalci ulice Karažnik v Zagrebu poročali o seriji vlomov, pri katerih tatovi vrata stanovanj označujejo s tankimi belimi silikonskimi nitmi. To prevaro uporabljajo kot znak, kdo je doma in kdo je odsoten, ter tako lažje načrtujejo vlome. Podobna težava zdaj ogroža tudi stanovalce na območju Maksimirja.

Po navedbah stanovalcev ulice Karažnik tatovi na okvirje vrat prilepijo tanke bele silikonske niti, ki jih potem opazujejo več dni. Če nit ostane na mestu, sklepajo, da je stanovalec odsoten, in lahko vdrejo, poroča Jutarnji list.

Zagrebčanka Nikolina, ki živi na Ravnicah, je z istim načinom vloma doživela neprijetno izkušnjo pretekli konec tedna. Kot pravi, so ji tatovi ukradli denar in nakit, pritrdila pa je, da so bili pri tem zelo previdni. Vdrli so brez vidnih poškodb, brez hrupa in brez sledi prstnih odtisov, saj so uporabili rokavice.

Več kot 40 stanovanj v njeni zgradbi označenih

"Vsa vrata v moji zgradbi, točneje 40 stanovanj, so označena s to tanko nitko. Do zdaj so vdrli v tri stanovanja v našem vhodu," je povedala Nikolina in pozvala prebivalce, naj ob opazki takega znaka na svojih vratih nemudoma obvestijo policijo.

Policija: Vlomi na območju Maksimirja

Policija je potrdila vlom v stanovanje 31-letnice v ulici II. Maksimirsko naselje na Maksimirju, kjer je storilec ukradel nakit in druge vrednosti. Materialna škoda znaša več tisoč evrov. Po podatkih zagrebške policije je bilo v prvih šestih mesecih leta 2024 v Zagrebu zabeleženih 228 vlomov, kar je sicer za 90 manj kot v enakem obdobju lani.

"Gre za pomembno statistiko, saj takšna kriminalna dejanja močno vplivajo na občutek varnosti prebivalcev in na njihovo zaznavo javnosti," so poudarili pri policiji.