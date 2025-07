V goljufijo, s katero sta moški in ženska zapeljala oškodovanko in jo prepričala, da je izvedla storitve čiščenja črne magije, od nje pa zahtevala večjo vsoto denarja in nakit, je po informacijah Večera vpleten znani slovenski jasnovidec Blaž Knez, ki se predstavlja kot vedeževalec Blaž. Ta je za N1 potrdil, da je oškodovanka klicala na njegovo številko, a je na telefon dobila vedeževalko, s katero je Knez, ko je izvedel, "da ni najboljša", prekinil vse stike.

Kot so zjutraj sporočili z mariborske policijske uprave, je oškodovanka v stik z osumljencema stopila prek komercialne telefonske številke podjetja sostorilca, ki se je ukvarjalo s storitvami vedeževanja. Da gre za podjetje Magija, d. o. o., dobro poznanega vedeževalca Blaža Kneza, je prvi poročal Večer. Mariborski kriminalisti so ugotovili, da so po klicu na njegovo številko sledila osebna srečanja z osumljenko, ki je oškodovanko prepričala, da je izvedla storitve čiščenja črne magije.

Zaporna kazen od enega do osmih let

V več srečanjih med julijem lani in februarjem letos ji je v zameno za čiščenje negativnih energij izročila okoli 175 tisoč evrov gotovine in nakit v vrednosti okoli 50 tisoč evrov, ki naj bi jih osumljenka očistila črne magije, a jih oškodovanki ni vrnila. Med hišno preiskavo so kriminalisti našli in zasegli pridobljene kose nakita, zoper oba storilca pa podali kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let.

Glede omenjenega primera se je za portal N1 oglasil Blaž Knez, ki je pojasnil, da je oškodovana res poklicala na številko njegovega podjetja, na telefon pa dobila vedeževalko, s katero se je dogovorila za osebno srečanje. "Ker na moji številki to ni dovoljeno, me je vedeževalka vprašala, ali se lahko z njo sreča. Rekel sem da, ampak na svojo roko. Vedeževalka je šla tja na svojo roko, naredila čiščenje oziroma to, kar sta se dogovorili," je poudaril.

V nadaljevanju je pojasnil, da je oškodovana gospa za tri seanse nakazala 18 tisoč evrov, stike s takratno sodelovako pa je sam čez čas prekinil, saj je izvedel, "da ni najboljša". Kaj je naredila oškodovanki, naj bi izvedel šele kasneje. Poudaril je še, da se z gospo ni srečal nikoli, mislil pa je, da gre za pošten odnos. Za omenjeni portal je zatrdil, da je gospe ponudil, da ji vrne del denarja in odškodnino, a ga ni želela sprejeti. "Konec koncev je bilo zlorabljeno moje ime. Resnica bo prišla na dan," je še dodal. Na PU Maribor so ob tem pojasnili, da so moškega ovadili, saj je "aktivno" prispeval h kaznivemu dejanju.

Preberite tudi: