V nedeljo zvečer je Prostovoljno gasilsko društvo Nova vas na Blokah organiziralo tradicionalno veselico, ki je potekala v sproščenem in veselem vzdušju. Za glasbo so poskrbeli Modrijani, obiskovalci so bili zadovoljni, gasilci pa še posebej ponosni, saj je prireditev potekala brez večjih zapletov. Varnostniki so okoli polnoči zaključili dogodek, gasilci pa so nato še do dveh zjutraj pospravljali prizorišče. Zadnji so odšli ob 4.20.

"Le 20 minut po tem, ko so zadnji gasilci odšli domov, so se na prizorišče pripeljali neznanci," je za Siol.net pojasnil predsednik društva Simon Rigler. Poskušali so odpreti vrata, pregledovali okolico, na koncu pa odprli tovornjak, kjer je bilo shranjenih nekaj plastenk pijače in čevapčiči. Odnesli so okoli 50 kilogramov čevapčičev, ki bi jih gasilci naslednji dan pojedli za malico med nadaljnjim pospravljanjem.

"Kam smo prišli kot družba?"

Dogodek je na policijo prijavil Rigler, ki ob tem poudarja: "Ne gre za tistih 500 evrov škode, ampak za samo dejanje. Kam smo prišli kot družba?" Ob tem izraža razočaranje, saj gasilci prostovoljno in z veliko predanosti namenjajo ure in ure izobraževanju ter nadgrajevanju znanja, da lahko pomagajo drugim. Veselice pa pripravljajo zato, da s prostovoljnim delom pridobijo nekaj sredstev za nemoteno delovanje društva.

"Odpustimo – samo na piknik naj nas povabijo"

Kljub razočaranju Rigler ostaja dobre volje: "Tistim, ki so čevapčiče odnesli, vse oprostimo – samo na piknik naj nas povabijo." Ob koncu še doda, da bodo gasilci strnili misli, se vrnili na ustaljene tirnice, a ostaja grenak priokus, da je do takšnega dogodka sploh prišlo.