Ekološka katastrofa: naftni madeži na reki Unici

Ribiči iz Planine pri Postojni so v četrtek na reki Unici opazili naftne madeže. Po besedah poveljnika štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka so v kratkem času postavili bariere z nameščanjem pivnikov. Danes delo nadaljujejo, zaradi hitre intervencije pa ne pričakujejo velike razsežnosti ekološke nesreče, je za STA dejal Curk.

Curk je potrdil, da se je izlitje zgodilo v naselju Planina in preko meteornega jaška potovalo do vodnega vira. Izlitje preiskujejo organi pregona, je dodal. Kot je pojasnil, so na izvoru izliva omejili pretok izlitja naftnega derivata.

Dodal je, da bodo danes strokovne službe z dodatnim nameščanjem barier in pivnikov, ki omogočajo vpijanje neznane tekočine s sumom na naftni derivat, verjetno še dodatno omejile nesrečo.

"V tem trenutku opažamo, da še ni posledic na naravno okolje, predvsem na živež v reki Unici. Verjamemo, da nam bo uspelo s strokovnimi prijemi nesrečo omejiti," je dejal. Po njegovih besedah je to ponoven opomnik vsem, da se "igramo z materjo naravo in s takim početjem uničujemo tudi svoje življenje".