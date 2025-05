Podrobnosti o osumljencu na policiji po navedbah časnika zaradi varstva osebnih podatkov niso razkrili, so pa pojasnili, da so ovadbo podali zaradi suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode zaradi malomarnosti.

Odkrili presežno vrednost kemikalij

Vodarna Hrastje je za vodarno Kleče drugi največji vir pitne vode za Ljubljano. Z vodo oskrbuje predvsem vzhodni del mesta in od lanskega januarja obratuje okrnjeno. Takrat so analize namreč pokazale, da je v delu vodarne prisotna presežna vrednost kemikalije tetrakloroeten, ki se sicer uporablja v industrijske namene kot topilo. Ker so onesnažene vodnjake pravočasno izločili iz vodovodnega sistema, se ta ni onesnažil.

V javnem podjetju Voka Snaga, ki upravlja vodovodni sistem, po navedbah časnika sumijo, da se je onesnaženje zgodilo na območju Novih Jarš, v zaledju katerih je vodarna.

Je pa vodo v sistemu onesnažilo razlitje topila dva meseca pozneje, torej januarja lani. Zaradi tega drugega incidenta sta še vedno zaprta dva vodnjaka, ki sta bila preventivno zaprta že dva meseca prej, pa tudi še dva dodatna po tem.

Lani so v vodarni Kleče načrpali 4,2 milijona kubičnih metrov vode, leta 2018 pa okoli deset milijonov. V Klečah so lani načrpali 16,8 milijona kubičnih metrov vode, v preostalih treh vodarnah pa nekaj več kot pet milijonov.

Razmere se poslabšujejo

V družbi Voka Snaga v letnem poročilu ugotavljajo, da je vodarna Hrastje ranljiva tudi zaradi sistemskih težav in neprimerne urejenosti tega področja. "Vodarno Hrastje ogrožajo nova onesnaževala, ki se pojavljajo v okolju kot posledica široke rabe v gospodinjstvih (ostanki zdravil, kemikalije splošne rabe v gospodinjstvu) in neustrezno regulirane rabe v industriji. Prisotna so tudi stara onesnaževala, katerih viri so še aktivni, saj bi se v nasprotnem primeru zaradi dinamike podzemne vode z naravnimi procesi odstranila iz podzemne vode," so zapisali.

Zagotovili so, da na območju redno opravljajo preizkuse in pri nadzoru sodelujejo s pristojnimi institucijami. Opozorili pa so, da je treba težavo reševati na sistemski, torej državni ravni. Dodali so, da ni ustreznega projektnega vodenja za tovrstne primere, zato se razmere samo še poslabšujejo.