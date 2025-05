Na Bledu je danes potekala 32. tradicionalna čistilna akcija Blejskega jezera, ki jo je organiziralo Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju z Občino Bled, Infrastrukturo Bled, blejsko ribiško družino in Slovensko potapljaško zvezo. Akcija je potekala na 24 lokacijah okoli jezera, v njej so odstranili 200 kilogramov odpadkov.

V letošnji čistilni akciji so sodelovali 104 potapljači, večinoma iz Slovenije, pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Blejsko jezero so čistili na 24 lokacijah okoli jezera, in sicer do globine med petimi in sedmimi metri.

Udeleženci akcije so odstranjevali odpadke z jezerskega dna in tudi invazivne tujerodne školjke potujoče trikotničarke. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Na dogodku je obenem sodelovalo 70 otrok in šest učiteljev z osnovnih šol Bled in Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki so poleg pomoči pri čiščenju obale sodelovali še na petih tematskih delavnicah.

V treh desetletjih so sicer potapljači iz jezera odstranili velike količine odpadkov vseh vrst.

V lanski akciji so jih s pomočjo prostovoljcev zbrali okoli 150 kilogramov, letos pa 200 kilogramov, so sporočili iz trgovske družbe Spar Slovenija, ki je tudi letos podprla projekt. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Ker je Bled z jezerom kot ena glavnih slovenskih turističnih atrakcij podvržen precejšnjemu onesnaževanju, z namenom izboljšanja ekološkega stanja jezera čistilna akcija poteka že tri desetletja. Velja za najstarejšo okoljsko akcijo v Sloveniji in eno najvidnejših okoljskih pobud na Gorenjskem, so spomnili organizatorji.

Cilj je tudi povečati osveščenost javnosti o pomenu varovanja voda in okolja ter predstaviti aktualno stanje tega naravnega bisera, so še zapisali v blejskem infocentru. Foto: Spar Slovenija d.o.o.