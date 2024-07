Zmeda na Blejskem jezeru: kaj je sedaj dovoljeno in kaj ne?

Zaradi vse večjega števila vprašanj in napačne interpretacije plovbnega režima na Blejskem jezeru Turizem Bled ponovno obvešča, da je rekreacija s športnimi plovili z vesli, kot so supi, kajaki in kanuji, na jezeru dovoljena, ne smejo pa ta rekreacijska plovila pristajati na otoku.

Dovoljena plovila z vesli – le dve vstopni točki

Na Turizmu Bled poudarjajo, da je na jezeru še vedno možna rekreacija in uporaba plovil z vesli. Uporabniki plovil na lasten pogon lahko v jezero vstopijo in izstopijo na dveh točkah, in sicer v Mali in Veliki Zaki. Je pa na Blejskem jezeru izrecno prepovedana uporaba plovil na električni pogon, kot so električne in motorne deske, saj zaradi velikih hitrosti predstavljajo nevarnost za kopalce.

Pristajanje na Blejskem otoku omejeno

Na Blejskem otoku, ki meri zgolj 8.000 kvadratnih metrov, je omejeno število pomolov in privezov. Ti so na voljo za pletne, lesene čolne z vesli, hidrobus in plovila, ki oskrbujejo Blejski otok. Le naštetim plovilom je na otoku omogočen privez in pristajanje, pristajanje drugih plovil ni dovoljeno. Obiskovalce osveščajo in preusmerjajo zaposleni na otoku ter medobčinski redarji.

Omejitve zaradi zaščite obale

V Turizmu Bled so ponovno pojasnili tudi namen sprejetih ukrepov. Spomnili so, da so leta 2016 z odlokom o plovbnem režimu po Blejskem jezeru omogočili plovbo drugih, netradicionalnih plovil, kot so supi, kajaki in kanuji. V tem času je število omenjenih plovil na jezeru izjemno naraslo.

Pritisk obiskovalcev z raznovrstnimi plovili na Blejski otok prinaša težave z erozijo, saj na privezih za omenjena plovila ni prostora, zato se obiskovalci izkrcajo na različnih mestih na otoku in pri tem čez korenine in prst na obalo izvlečejo čolne in supe, kar se kaže v trajnih poškodbah dreves in obale.

Tržni inšpektorat ima zaradi prijav veliko dela

Občina Bled je prejela obvestilo tržnega inšpektorata, da bo zaradi številnih prijetih pritožb s strani lokalnega prebivalstva na temo naraščajočega števila neprijavljenih gostov izvajal nadzor spoštovanja predpisov s področja gostinstva in turizma. Inšpektorji bodo v naslednjih mesecih na terenu preverjali spoštovanje obstoječih predpisov na področju oddaje nepremičnin za kratkoročne namene kot tudi spoštovanje odloka o občinskem prostorskem načrtu, so sporočili iz Turizma Bled.

Občinski odlok določa, da sta v stanovanjskih objektih in gostinsko-nastanitveni dejavnosti dopustna sobodajalstvo in oddajanje apartmajev pod pogojem, da skupna površina ene ali dveh stanovanjskih enot predstavlja vsaj 50 odstotkov uporabne površine objekta, preostala površina pa je lahko namenjena oddajanju sob ali apartmajev. V odloku je nadalje zapisano, da so sobe in apartmaji namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij.

Na Bledu letos znova beležijo rast števila turistov. Junija je na Bled prišlo sedem odstotkov več gostov kot junija lani in ustvarilo tri odstotke več nočitev. Minuli mesec je na Bledu prenočevalo nekaj več 57.000 gostov, ki so ustvarili nekaj več kot 137.000 nočitev s povprečno dobo bivanja 2,4 noči.

Junija lani je Bled obiskalo preko 53.000 gostov, ki so ustvarili 133.000 nočitev. Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Sledijo gostje z Nizozemske, Češke, Madžarske, Poljske, iz Avstrije, Francije in z Irske. 33 odstotkov jih je prenočevalo v hotelih, 29 odstotkov v apartmajih, 13 odstotkov v kampu, 10 odstotkov v sobah stanovanjskih hiš, ostali pa v penzionih, hostlih, gostiščih in drugih objektih.

V prvih šestih mesecih so lani na Bledu zabeležili skoraj 169.000 gostov, ki so opravili več kot 390.000 nočitev, v enakem obdobju letos pa je 189.000 gostov ustvarilo okoli 419.000 nočitev. Opazen je porast gostov iz zahodnoevropskih držav, vračajo se turisti iz azijskih trgov, raste število nočitev, ki jih ustvarijo slovenski gostje.

Na Grajskem kopališču so letos zabeležili že več kot 17.700 vstopov dnevnih gostov, lani v enakem obdobju pa 13.500. Junija na kopališču prednjačijo slovenski obiskovalci, medtem ko je julija in avgusta običajno več tujih. V povprečju kopališče obišče 70 odstotkov tujih in 30 odstotkov domačih gostov.