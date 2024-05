Čeprav glede na vremensko napoved še nič ne diši po poletju, je dobro vedeti, v kakšni vodi se bomo lahko osvežili, ko nas bo dosegel prvi vročinski val. Poročilo o stanju kopalnih voda v letu 2023 razkriva, da so vsa kopališča v Sloveniji ustrezna, Blejsko in Bohinjsko jezero pa izpolnjujeta najstrožje evropske standarde in imata odlično vodo.

Glede na zadnjo oceno kopalnih voda, objavljeno v poročilu 25. maja letos, je velika večina kopališč v Evropi leta 2023 izpolnjevala najstrožje standarde Evropske unije glede kakovosti kopalne vode.

Slovenija se med državami EU na lestvici kakovosti kopalnih voda uvršča nekje na sredino. Glavni razlog za to je visok delež celinskih kopalnih voda (55 odstotkov), saj je njihova kakovost odvisna od meteoroloških in hidroloških razmer. Pred nami so tako države z večjim deležem kopalnih voda na morju, torej Hrvaška, Ciper, Malta, Grčija, Italija in Španija, kjer je kakovost vode zaradi večje samočistilne sposobnosti odlična.

Leta 2023 je bilo 89 odstotkov obalnih kopalnih voda v Evropi odlične kakovosti. V Sloveniji je ta delež 95,2-odstoten, kar je nad evropskim povprečjem in nas, kot že vrsto let, uvršča v vrh, za Hrvaško (99,1 odstotka), Ciprom (97,6 odstotka) in Grčijo (95,8 odstotka).

Kje je voda odlična in kje je stanje zadostno?

Poročilo navaja, da je stanje kopalne vode zadostno na Krki v Žužemberku, dobre kakovosti pa so kopalne vode na Nadiži in nekatere na Kolpi, Soča v Kanalu in Krka v Straži. Odlična kakovost vode je v Blejskem in Bohinjskem jezeru ter večina kopalnih voda na Soči in morju ter polovica mest na Kolpi.

Idrijca v Bači pri Modreju zaradi poplav in sanacij ostaja neocenjena.

Kakovost vode na nekaterih mestih Kolpe je odlična. Foto: STA ,

Delež kopalnih voda slabe kakovosti je v zadnjem desetletju v Evropi upadel in je stabilen. Kot izhaja iz poročila, je bilo več kot tri odstotke kopalnih voda v letu 2023 slabe kakovosti v štirih državah EU, in sicer na Švedskem, Nizozemskem, Irskem in Estoniji. Naslednjo kopalno sezono morajo kopanje na lokacijah s slabo kakovostjo vode omejiti ter zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti in odpravo nevarnosti za zdravje kopalcev.

Leta 2022 je bilo 315 kopalnih voda slabe kakovosti; od teh je leta 2023 ostalo slabe kakovosti 214 kopalnih voda, zadostno stanje je doseglo 75 kopalnih voda, preostalih 26 voda pa je bilo bodisi izločenih iz programa spremljanja bodisi jih ni bilo mogoče oceniti.

Veliki načrti v Parizu: bodo olimpijci plavali v reki Seni?

Mesto Pariz je že leta 2015 pripravilo načrt, da bi v reki Seni v času olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2024 omogočili izvedbo plavalnega dela tekmovanja v triatlonu. Od naložbe, vredne 1,4 milijarde evrov, bi imeli korist tudi Parižani, saj jim bo omogočen dostop do treh kopališč ob Seni, in sicer Bras Marie, Bras de Grenelle in Bercy.

Plavanje v reki Seni je od leta 1923 prepovedano in številni župani do zdaj so obljubili, da ga bodo obudili. K temu se je zavezala tudi zdajšnja županja Anne Hidalgo. Prepričana je, da bo kakovost vode do olimpijskih iger zadostila standardom, da bodo lahko plavalna tekmovanja izvedli na prostem, poroča tiskovna agencija AP.

Mestni uradniki poudarjajo, da se je kakovost vode izboljšala, a nobeden od vzorcev, ki so jih vzeli med junijem in septembrom 2023, ne zadošča evropskim standardom o kopalnih vodah. Veliko težavo predstavljajo fekalije.

Organizatorji olimpijskih iger zato ostajajo zaskrbljeni, medtem pa pariške mestne oblasti vztrajajo, da ni rezervnega načrta, poroča Inside the Games.