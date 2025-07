Na kopališču v Šentjurju je petletnik v trenutku nepozornosti staršev, ki sta bila zaposlena z mlajšim otrokom, snel rokavčke in skočil v bazen. Oče je dogajanje hitro opazil in iz vode rešil otroka, ki je bil pod gladino zelo kratek čas. Takoj zatem je začel z oživljanjem, otrok pa je že po nekaj sekundah zadihal, so sporočili s Policijske uprave Celje.