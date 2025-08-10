Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
9.00

37 minut

vagon Slovenske železnice vlak

37 minut

Izredni dogodek na železnicah: iztirilo je več vagonov, primorska proga je zaprta

A. P. K.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Stanko Gruden, STA

S Slovenskih železnic so sporočili, da sta se v soboto zvečer in danes zgodaj zjutraj zgodila dva izredna dogodka. V obeh primerih je šlo za iztirjenje, danes so na postaji Borovnica (primorska proga) iztirili vagoni, v soboto pa med uvozom na postajo Črnotiče lokomotiva. Zaradi današnje nesreče je zaprta primorska proga. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan.

"Danes ob 3. uri je med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica iztirilo zadnjih šest vagonov. Proga je trenutno zaprta. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava že poteka, obveščene so tudi vse pristojne službe in organi. V nesreči nihče ni bil poškodovan. Za vse potniške vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili s Slovenskih železnic.

Zaradi iztirjenja vagonov tovornega vlaka na postaji Borovnica je zato zaprta primorska proga. To velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do/iz Hrvaške in do/iz Italije, so še sporočili.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude, so zapisali pri Slovenskih železnicah.

Še en izredni dogodek se je na železnicah zgodil v soboto ob 22.23 med uvozom na postajo Črnotiče, ko je iztirila lokomotiva s prvima dvema osema. Proga je bila zaprta do 8.45, so še zapisali.

vagon Slovenske železnice vlak
