Močno deževje je v mestu New York povzročilo pravo katastrofo. Hude poplave, ki sledijo močnemu deževju, so v mestu in okolici povzročile prometni kaos, v podzemni železnici pa so v vagonih ostali ujeti ljudje, saj je voda zalila perone.

Na posnetkih iz New Yorka je razvidno, kako je voda vdrla na peron 28th Street in nemočne potnike, ki lahko le nemo opazujejo, kako voda vstopa na postajo, v vagon ter se razliva po stopnicah. Da bi se izognili vodi in ostali suhi, so se nekateri potniki povzpeli na sedeže vlaka.

Foto: Reuters

Izredne razmere v New Jerseyu, bojijo se novih padavin

Potem ko so poplave zalile ter potopile številne avtomobile in zaprle številne ceste, je v sosednjem New Jerseyu guverner Phil Murphy že razglasil izredne razmere. Lokalne obalsti so ob novih padavinah opozorile na nevarnost nadaljnjih padavin in novih poplavnih valov, medtem ko reševalne službe posredujejo na vseh prizadetih območjih.