Po brutalnem ruskem napadu še hude poplave: več kot 44 tisoč ljudi je brez elektrike #video

Območje ukrajinskega mesta Lvov, ki leži v bližini poljske meje, je zaradi močnega neurja poplavljeno. Zaradi močnega deževja sta se razlili reki Ščirka in Zubra, ki sta v več vaseh poplavili hiše, ulice in avtomobile. Ponekod naplavljena voda dosega tudi tri metre v višino. Brez elektrike je ostalo več kot 44 tisoč ljudi. V sredo so z omenjenega območja poročali tudi o ruskih napadih.

Zaradi močnega deževja sta se razlili reki Ščirka in Zubra, poplavljenih je 200 hiš, 180 avtomobilov in številne ceste. Na avtocesti Kijev–Čop v Solonki se je zgodil manjši zemeljski plaz, prihaja do izpadov elektrike in motenj semaforjev. Reševalci odpravljajo posledice nalivov, sta na Telegramu poročala državna služba za izredne razmere in vodja lvovske regionalne vojaške uprave Maksim Kozitskij.

V vaseh Sknylov, Zubra in Sokilnyky je voda po podatkih državne službe za izredne razmere poplavila ulice, stanovanjske stavbe in avtomobile. Delno je poplavljena tudi cesta Lvov–Pustomyty–Medenychi.

Voda prodrla v vrtec in ambulanto

V vasi Sknylov so reševalci evakuirali štiri osebe, vključno z dvema otrokoma, rešili pa so tudi dva psa. Voda je v Sokilnykyju prodrla tudi v vrtec in ambulanto.

Za operativno usklajevanje ukrepov in odpravo posledic slabega vremena je bil organiziran sestanek regionalne komisije. "Razmere so pod nadzorom, gladina vode se znižuje. Na kraju delajo vse potrebne službe. Razmere se spremljajo," je dodal Kozitskij.

🇺🇦 Lviv is going underwater



Reports say that due to heavy rains, the capital of western Ukraine is flooded — soon it will be more practical to move around the streets by boat.

-UARU pic.twitter.com/HUFpsuz7No — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 10, 2025

Utrpeli najhujši ruski napad

Območje je bilo v sredo deležno tudi hudih ruskih napadov. Mesto Luck, ki leži 90 kilometrov od poljske meje in je tranzitno središče za vojaško in humanitarno pomoč, je v nočnem napadu utrpelo največji udarec. O eksplozijah so poročali tudi iz zahodnih mest Lvov in Rivne.