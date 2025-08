Več občin prejelo specialna vozila in opremo za poplave

Specialna vozila in opremo za poplave, ki so jo na upravi za zaščito in reševanje kupili lani, je do zdaj prevzelo 11 testnih občin. To so Cerkno, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Kranj, Loška dolina, Maribor, Medvode, Nazarje, Ravne na Koroškem in Velika Polana, so za STA navedli na upravi za zaščito in reševanje.

Uprava za zaščito in reševanje je lani nabavila 40 specialnih tovornih vozil s hidravličnimi nadgradnjami in 164 namenskih kotalnih menjalnih zabojnikov z opremo, namenjenih za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči oz. odziva na podnebno pogojene nesreče s poudarkom na poplavah. Uradni prevzem opreme je potekal 21. januarja letos v državnem logističnem centru Roje, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pa je takrat izpostavil, da gre za največji projekt zagotavljanja opreme za posredovanje na področju zaščite in reševanja v zgodovini Slovenije.

Že lani so bila prva vozila vključena v testiranje, uvajanje in operativno rabo. Po dve vozili so takrat dobile izpostave uprave v Celju, Mariboru in Murski Soboti, več vozil pa je ostalo na območju Ljubljane, v državnem logističnem centru Roje.

Za testiranje specialne protipoplavne opreme se je odločilo 30 občin

Kot so za STA pojasnili na upravi za zaščito in reševanje, je interes za sodelovanje pri testiranju specialne protipoplavne opreme in sodelovanju pri vzpostavitvi regijsko-lokalnih enot za hiter odziv na podnebno prilagojene nesreče izrazilo 34 občin. Izpolnjene vprašalnike z zahtevanimi dokazili za izbor testnih občin je vrnilo 30 občin, v marcu in aprilu pa je komisija, ki so jo imenovali na upravi za zaščito in reševanje, na terenu preverjala izpolnjevanje dodatnih pogojev za izbor testnih občin in podala predlog prvega nabora občin za sklenitev pogodbe o sodelovanju pri testiranju protipoplavne opreme.

Po novem je tako za opremo in vozila bogatejših 11 testnih občin, in sicer občine Cerkno, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Kranj, Loška dolina, Maribor, Medvode, Nazarje, Ravne na Koroškem in Velika Polana. "Izbrane testne občine so po izvedenih usposabljanjih podpisale dogovor o dodelitvi protipoplavne opreme v brezplačno uporabo ter prevzele opremo v testiranje in operativno rabo," pojasnjujejo na upravi.

Testiranje bo trajalo eno leto

Prestale prijavljene občine na območju 20 širših hidrogeografskih območij, ki še niso posredovale dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev za testne občine, po navedbah uprave še dopolnjujejo svoje vloge. Po izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev jih bodo na upravi pozvali k osnovnemu usposabljanju intervencijskih ekip, podpisu dogovora, prevzemu protipoplavne opreme v brezplačno uporabo in prevzemu opreme v testiranje.

Izbrane testne občine so v prvi fazi dobile po eno specialno vozilo s po dvema namenskima menjalnima nadgradnjama. Testiranje protipoplavne opreme bo predvidoma trajalo vsaj eno leto.

Preostala vozila so v uporabi uprave za zaščito in reševanje ter so vključena v intervencije doma in v tujini, med drugim tudi pri gašenju požarov v Severni Makedoniji.