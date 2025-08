Ljubljanski kriminalisti so v okviru predkazenskega postopka v zadevi Maximarket opravili pogovore z več kot 550 oškodovanci, ki so imeli zdravstvene težave zaradi onesnaženja vode. Angažirali so tudi sodnega izvedenca, o vseh ugotovitvah pa obveščajo pristojno državno tožilstvo, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 14. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Na policiji so sprožili predkazenski postopek "s poudarkom na evidentiranju oškodovanih oseb in identifikaciji vzroka onesnaženja ter morebitni odgovornosti", so danes za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Na podlagi podatkov, ki so jih kriminalisti pridobili od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je zdravstvene težave, povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo, prijavilo približno 600 oseb. Z večino od njih so kriminalisti opravili pogovore. "V več kot 550 primerih so bili z oškodovanci že opravljeni individualni razgovori, pridobljena pa je bila tudi ustrezna zdravstvena dokumentacija," so navedli na upravi.

Kriminalistična preiskava še poteka

Po navedbah policije kriminalistična preiskava še poteka, v njej pa sodelujejo z različnimi subjekti, med drugim z zdravstvenim inšpektoratom, s podjetjem Voka Snaga, ki se ukvarja s komunalnimi storitvami, pristojnim za oskrbo z vodo in kanalizacijo, z upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in s poslovnimi subjekti na tem območju. Cilj preiskave je po navedbah policije zaščita zdravja ljudi ter ugotovitev vseh relevantnih okoliščin za nadaljnje ukrepanje v skladu z zakonodajo.

V okviru kriminalistične preiskave so angažirali tudi sodnega izvedenca za obrtno dejavnost in strojne instalacije, ki je opravil več strokovnih ogledov. "Do zdaj zbrani podatki in dokazi kažejo, da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor tehnične vode oziroma vode iz reke Ljubljanice v sistem pitne vode v objektu, ugotovljen pa je bil tudi ključni vir kontaminacije," so navedli na policiji.

Po navedbah policije intenzivno nadaljujejo kriminalistično preiskavo. Zaradi interesa preiskave drugih podrobnosti ne morejo pojasnjevati, o vseh ugotovitvah pa obveščajo pristojno državno tožilstvo, so še dodali.