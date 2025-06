Kdo bo novi najemnik v ljubljanskem Maximarketu?

Po nedavnem zaprtju priljubljene trgovine v središču Ljubljane in odhodu enega večjih najemnikov iz prostorov Maximarketa so se pojavila številna vprašanja glede prihodnosti te nekoč osrednje nakupovalne točke. Iz Mercatorja so za Siol.net sporočili, da so z novim najemnikom sklenili dogovor.