Mercator Emba prehaja v last avstrijske skupine Agrana

Trgovska družba Mercator je svojo hčerinsko družbo Mercator-Emba, med drugim znano po kakavu BenQuick in prelivih Sladki greh, prodala avstrijski skupini Agrana z Dunaja. V Mercatorjevi lastnici, hrvaški skupini Fortenova, so pojasnili, da se Emba ne ujema več z njihovo strateško usmeritvijo.

Podjetje Mercator-Emba s sedežem v Logatcu je proizvajalec prelivov in sirupov, ki jih dobavlja kupcem po vsej Evropi. Ima približno sto zaposlenih ter ustvarja letne prihodke v višini okoli 30 milijonov evrov. Lani so celotni prihodki dosegli nekaj nad 28,5 milijona evrov, čisti dobiček pa nekaj več kot 3,2 milijona evrov, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Gre za sodobno podjetje, ki nenehno vlaga v kakovost in varnost izdelkov ter sledi sodobnim trendom in prehranskim navadam potrošnikov. Je zelo učinkovito in cenjeno, vendar pa se ne ujema več s strateško usmeritvijo skupine Fortenova, so v sporočilu za javnost zapisali v Fortenovi.

Preoblikovanje portfelja

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova in član upravnega odbora Fabris Peruško je pojasnil, da skupina Fortenova izvaja aktivno preoblikovanje svojega portfelja, da bi se osredotočila na ključne dejavnosti, katerih izdelki in storitve so namenjeni neposredno končnim kupcem.

"V tem kontekstu trdno verjamemo, da je Agrana pravo okolje za Mercator-Embo, močno in uspešno podjetje, znano po izjemni kakovosti svojih izdelkov ter vlogi zanesljivega dobavitelja nekaterim najvidnejšim podjetjem na trgu EU," je zapisal.

3,5 milijarde evrov prihodkov

Agrana je vodilni proizvajalec sadnih pripravkov in koncentratov jabolčnega ter jagodičastih sokov v svetu ter vodilni proizvajalec sladkorja v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih s spletne strani ima devet tisoč zaposlenih na 51 lokacijah na vseh celinah in ustvarja približno 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov.

Njeno poslovanje je razdeljeno v dve diviziji – kmetijski proizvodi in specialitete ter rešitve za hrano in pijače. S prevzemom Embe bo pridobila dostop do dodatnih distribucijskih trgov in novih kupcev v sektorju prehranskih storitev.

Vrednosti transakcije, ki potrebuje še dovoljenja regulatorjev in varuha konkurence, v Fortenovi niso razkrili.