Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
I. H., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
11.50

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Fortenova grupa Mercator

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 11.50

1 ura, 18 minut

Mercator Emba prehaja v last avstrijske skupine Agrana

Avtorji:
I. H., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Sedež podjetja Mercator na Dunajski cesti v Ljubljani. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Trgovska družba Mercator je svojo hčerinsko družbo Mercator-Emba, med drugim znano po kakavu BenQuick in prelivih Sladki greh, prodala avstrijski skupini Agrana z Dunaja. V Mercatorjevi lastnici, hrvaški skupini Fortenova, so pojasnili, da se Emba ne ujema več z njihovo strateško usmeritvijo.

Podjetje Mercator-Emba s sedežem v Logatcu je proizvajalec prelivov in sirupov, ki jih dobavlja kupcem po vsej Evropi. Ima približno sto zaposlenih ter ustvarja letne prihodke v višini okoli 30 milijonov evrov. Lani so celotni prihodki dosegli nekaj nad 28,5 milijona evrov, čisti dobiček pa nekaj več kot 3,2 milijona evrov, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Gre za sodobno podjetje, ki nenehno vlaga v kakovost in varnost izdelkov ter sledi sodobnim trendom in prehranskim navadam potrošnikov. Je zelo učinkovito in cenjeno, vendar pa se ne ujema več s strateško usmeritvijo skupine Fortenova, so v sporočilu za javnost zapisali v Fortenovi.

Preoblikovanje portfelja

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova in član upravnega odbora Fabris Peruško je pojasnil, da skupina Fortenova izvaja aktivno preoblikovanje svojega portfelja, da bi se osredotočila na ključne dejavnosti, katerih izdelki in storitve so namenjeni neposredno končnim kupcem.

"V tem kontekstu trdno verjamemo, da je Agrana pravo okolje za Mercator-Embo, močno in uspešno podjetje, znano po izjemni kakovosti svojih izdelkov ter vlogi zanesljivega dobavitelja nekaterim najvidnejšim podjetjem na trgu EU," je zapisal.

3,5 milijarde evrov prihodkov

Agrana je vodilni proizvajalec sadnih pripravkov in koncentratov jabolčnega ter jagodičastih sokov v svetu ter vodilni proizvajalec sladkorja v srednji in vzhodni Evropi. Po podatkih s spletne strani ima devet tisoč zaposlenih na 51 lokacijah na vseh celinah in ustvarja približno 3,5 milijarde evrov letnih prihodkov.

Njeno poslovanje je razdeljeno v dve diviziji – kmetijski proizvodi in specialitete ter rešitve za hrano in pijače. S prevzemom Embe bo pridobila dostop do dodatnih distribucijskih trgov in novih kupcev v sektorju prehranskih storitev.

Vrednosti transakcije, ki potrebuje še dovoljenja regulatorjev in varuha konkurence, v Fortenovi niso razkrili.

Maximarket, Maxi, onesnažena voda, okužba.
Novice Mercator: Voda je stoodstotno varna, Maximarket obratuje v polnem obsegu
Maximarket, Maxi, onesnažena voda, okužba.
Novice Kdo bo novi najemnik v ljubljanskem Maximarketu?
Maximarket, Maxi, onesnažena voda, okužba.
Novice Mercator še vedno ni odkril vzrokov onesnaženja vode v Maximarketu
Fortenova grupa Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.