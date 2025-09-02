Po aferi z onesnaženo vodo se umika najemnik kavarne Maxi

Najemnik kavarne in slaščičarne Maxi je po dolgotrajnih težavah z onesnaženo vodo, ki so jih medtem odpravili, prekinil sodelovanje. V družbi zdaj iščejo novega najemnika, ki bi bil za najem lokala na eminentni lokaciji nasproti parlamenta pripravljen odšteti vsaj 2.720 evrov mesečno. V družbi medtem iščejo najemnika za še en znan lokal.

V veleblagovnici Maxi se po dolgotrajnih težavah z onesnaženo vodo, zaradi katere so bili gostinski lokali zaprti skoraj tri mesece, dogajajo velike spremembe. Čeprav so julija težave z vodovodom sanirali, se je najemnik kavarne in slaščičarne Maxi odločil prekiniti sodelovanje, tako da v družbi zdaj iščejo novega.

Foto: Nepremičnine.net/posnetek zaslona Oglas za oddajo kavarne razkriva, da si v Mercatorju, ki je lastnik veleblagovnice, za dobrih 123 kvadratnih metrov velik poslovni prostor in 66 kvadratnih metrov velik gostinski vrt obetajo vsaj 2.715 evrov najemnine. V oglasu je navedeno, da je poslovni prostor trenutno opremljen za dejavnost gostinskega lokala brez hrane, vendar je primeren tudi za katerokoli drugo dejavnost.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb za najem tega lokala se izteče 10. septembra, v Mercatorju so za Dnevnik pojasnili, da se zanj trenutno zanima kar šest ponudnikov.

Iščejo tudi najemnika za nekdanjo restavracijo Maxim

Foto: Nepremičnine.net/posnetek zaslona Dobra novica je, da po sanaciji vodovoda v Maximarketu ostajata najemnika lokalov Čokoladni atelje Dobnik in Moji štruklji, glede na Mercatorjevo ponudbo poslovnih prostorov pa bi se lahko kulinarična ponudba v veleblagovnici v prihodnosti še okrepila.

V družbi namreč iščejo najemnika tudi za prostore nekdanje restavracije Maxim v kleti veleblagovnice, ki je zaprta že od maja 2023. Restavracija Maxim je sicer v okviru veleblagovnice Maximarket začela delovati že davnega leta 1971 in v več kot petih desetletjih veljala za eno bolj prestižnih restavracij v prestolnici.

V Mercatorju od najemnika restavracije pričakujejo kar 31 evrov najemnine za kvadratni meter prostora, ki meri 323 kvadratnih metrov (kar pa vključuje tudi stroške), ter še dva evra najemnine za kvadratni meter zunanjega vrta. Skupaj to pomeni 10.750 evrov na mesec, kar je trenutno oglas z najvišjo najemnino za kvadratni meter v Ljubljani.

Namesto Modiane znana trgovska znamka

Kot je znano, bo v Maxiju po junijskem odhodu dolgoletnega najemnika Modiane in velikih težavah z onesnaženjem vodovodnega omrežja jeseni zaživela modna trgovina Peek&Cloppenburg, ki je že dolgo prisotna v nakupovalnem središču Supernova na Rudniku.

Po naših informacijah bodo novi najemniki kupcem v treh etažah ponudili nekoliko spremenjen koncept trgovine, ki ga že poznajo v evropskih prestolnicah.

"Ta bo kupcem zagotovil privlačno ponudbo z namenom razvoja Maximarketa kot nakupovalne destinacije," so nedavno sporočili iz Mercatorja. Pred jesenskim odprtjem bodo prostore obnovili in jih prilagodili specifičnim potrebam modnega trgovca. Za dodatne informacije o datumu odprtja nove trgovine in oddaji gostinskih prostorov v Maximarketu smo se obrnili na Mercator. Njihova pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.