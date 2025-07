Skupina Fortenova v refinanciranje 550 milijonov evrov dolga

Hrvaška skupina Fortenova, katere del je slovenski trgovec Mercator, je danes podpisala pogodbo o refinanciranju obstoječega dolga v višini 550 milijonov evrov z Zagrebačko banko in skupino UniCredit. Datum začetka veljavnosti refinanciranja je 1. oktober, so sporočili iz Fortenove.

"S tem dogovorom, ki predstavlja največje zasebno korporativno financiranje v Hrvaški, ki ga je uredila ena sama bančna skupina, skupina Fortenova dosega pomemben korak k nadaljnji stabilizaciji in krepitvi svojega finančnega položaja," so navedli.

Po njihovih navedbah gre za prvo bančno financiranje, ki ga je skupina od svojega nastanka leta 2019 realizirala na trgu. "Od takrat Fortenova sistematično izvaja strategijo razdolževanja z odprodajo premoženja in povečevanjem dobičkonosnosti, s čimer občutno zmanjšuje raven zadolženosti. Razmerje med neto finančnim dolgom in bruto dobičkom iz poslovanja (EBITDA) je danes v okviru, ki ustreza naložbeni bonitetni oceni," so dodali.

"Transakcija, ki smo jo izpeljali skupaj z UniCreditom kot glavnim posojilodajalcem, je največja transakcija na hrvaškem bančnem korporativnem trgu in verjamemo, da bo pomembna opora v nadaljnjih načrtih te skupine. S tem je bila vnovič potrjena strategija UniCredita in njegove ključne vloge pri razvoju močnih evropskih podjetij in gospodarstva Evrope," je dejal predsednik uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela.

Razdelani strateški okviri za naprej

V Fortenovi so navedli, da so za njimi številni ključni koraki, od dezinvestiranja delov skupine, ki niso bili v funkciji osnovne dejavnosti, do vrste procesov, s katerimi so dodatno konsolidirali in izboljšali poslovanje prek operativnih prestrukturiranj in krepitve stroškovne učinkovitosti njihovih podjetij. Rezultat tega je rast prihodkov in operativnega dobička v vseh naših ključnih segmentih. Hkrati so postavili jasne strateške okvire za naslednje razvojno obdobje, v katerem bo poudarek na maloprodaji, proizvodnji hrane in pijače ter distribuciji.

Član upravnega odbora in glavni izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško je povedal, da so od začetka poslovanja skupine Fortenova leta 2019 do danes bruto dolg zmanjšali z dveh milijard evrov na 650 milijonov evrov, hkrati pa več kot podvojili EBITDA skupine. "Po lastniških spremembah in izstopu sankcioniranih delničarjev iz naše strukture smo se lahko v celoti posvetili poslovanju, prestrukturiranju operativnega in nepremičninskega portfelja ter uresničevanju naše vizije prihodnosti skupine," je dejal.