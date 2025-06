Da bodo dosegli 3,5 odstotka BDP za obrambo, se bodo močno zadolžili

Nemška vlada je danes potrdila letošnji proračun in predstavila načrte do leta 2029, ki predvidevajo obsežno zadolževanje. Vlada namerava do konca mandata doseči cilj obrambnih izdatkov v višini 3,5 odstotka BDP. Ob tem napoveduje tudi vlaganja, za katera upa, da bodo spodbudila rast največjega evropskega gospodarstva.