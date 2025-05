Zaposleni v več podjetjih Fortenove začeli stavko

Zaposleni v podjetjih skupine Fortenova – Jamnica, Zvijezda in PIK Vrbovec – so v torek začeli stavko zaradi nizkih plač in nepripravljenosti vodstev na podaljšanje kolektivne pogodbe. V Fortenovi, ki je tudi lastnica Mercatorja, so v odzivu poudarili, da so plače zvišali in da nihče v podjetjih ne prejema minimalne plače.

Zaposleni so se za stavko odločili po večmesečnih neuspešnih pogajanjih za podaljšanje kolektivne pogodbe in sklenitev novega aneksa k njej, so sporočili iz hrvaškega sindikata zaposlenih v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji ter vodnem gospodarstvu.

V Jamnici se zaposleni po navedbah Fortenove niso odzvali pozivu sindikata in proizvodnja poteka nemoteno. V Zvijezdi se je odzval manjši del zaposlenih, v PIK Vrbovec pa del proizvodnje in logistični procesi potekajo običajno.

Delavci in člani sindikata zahtevajo kolektivno pogodbo, ki jim bo zagotavljala nadaljnje spoštovanje pravic, kot so božičnica, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, dodatek za delovno dobo, odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali upokojitve in drugo. Zahtevajo tudi zvišanje plač, so navedli iz sindikata.

Poudarili so, da so lastnik in vodstva podjetij odkrito sporočili, da ne želijo skleniti novega aneksa h kolektivni pogodbi, čeprav so s podpisom protokola prevzeli obveznost za pogajanja v dobri veri z namenom sklenitve dogovora.

Fortenova zatrjuje, da so plače zvišali

Fortenova je v torek po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina poudarila, da so kolektivne pogodbe v vseh teh podjetjih še vedno v veljavi in da nobena pravica iz teh pogodb ni bila ukinjena ali zmanjšana. Rast plač je bila, kot navajajo, dosežena z dvigom osnovne bruto plače, ta pa je bil določen glede na poslovne rezultate vsakega posameznega podjetja.

"Od 1. maja so se zaposlenim v Jamnici, PIK Vrbovec in Zvijezdi bruto plače v povprečju zvišale za od 10 do 15 odstotkov, pri čemer nihče v teh podjetjih več ne prejema minimalne plače," so dodali.