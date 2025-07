Mesec: Delavcem na vročini je treba vsakih nekaj ur zagotoviti premor z brezplačnimi napitki

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani opozoril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, so vročinski valovi nova realnost. Ob tem je spomnil, da je bila temperatura v zadnjem mesecu v prestolnici 14 zaporednih dni nad 30 stopinjami Celzija.

"Lahko si samo predstavljamo, kako je iti na gradbišče in tam stati na soncu, ko je temperatura 30 stopinj, in si zamišljamo, kako je tam osem ur opravljati težka fizična dela," je dejal minister.

Sprejeli so spremembe pravilnika

Na ministrstvu za delo so zato po dolgem posvetovanju s sindikati in delodajalci sprejeli spremembe pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, ki delodajalcem nalagajo, da delavcem, ki delajo na prostem pri vročini nad 30 stopinjami Celzija, na vsake dve ali tri ure omogočijo 15-minutni odmor s hladnimi napitki. Spremembe veljajo od sobote.

Mesec je ob tem napovedal, da bodo v petek sprejeli še smernice za delodajalce, ki ne bodo obvezujoče, ampak bodo služile kot priporočila, kako lahko še dodatno pomagajo tistim, ki delajo na visokih temperaturah.

Te smernice bodo vključevale ukrepe, kot je organizacija delovnega dne na način, da delavci najbolj težaških del ne opravljajo v času največje vročine. Ministrstvo priporoča tudi, da delavci, ki delajo na visokih temperaturah, ne delajo sami.

"Skratka, oblikovali smo serijo takih priporočil, ki bodo delodajalcem in delavcem služila predvsem kot šablona, zato da se bodo bolje znašli pri delu na vročini in da bomo imeli čim manj zdravstvenih neprilik," je pojasnil Mesec.

Letno zaradi vročine na delovnem mestu umre okoli 22 tisoč ljudi

Ob tem je izpostavil podatke Mednarodne organizacije dela (ILO), da letno zaradi vročine na delovnem mestu umre okoli 22 tisoč ljudi. ILO po ministrovih besedah poroča tudi, da se pri delu nad 30 stopinjami Celzija možnost za nesreče pri delu poveča za eno šestino, pri delu nad 38 stopinjami pa za eno tretjino.

Na inšpektoratu za delo pozdravljajo spremembe pravilnika. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec predstavljajo pomemben korak k boljši zaščiti delavcev pred vplivi visokih temperatur.

V praksi sicer ugotavljajo, da so na velikih gradbiščih ukrepi za zaščito delavcev pred vročino že ustaljena praksa. Delavcem so tako praviloma omogočeni redni odmori, v času povišanih temperatur pa še dodatni odmori, nekateri imajo na voljo tudi klimatizirane skupne prostore za počitek.

Težave se po besedah Kastelec pojavljajo predvsem na manjših gradbiščih, kjer takšni ukrepi pogosto niso vzpostavljeni ali pa se izvajajo nedosledno.

Kot je pojasnila, inšpektorat redno prejema prijave glede previsokih temperatur, vendar so se te do zdaj večinoma nanašale na zaprte delovne prostore, pri delu na prostem pa ni bilo ustrezne pravne podlage za ukrepanje. S spremenjenim pravilnikom se bo to področje uredilo, inšpektorji bodo imeli jasno pravno podlago za nadzor in za morebitno sankcioniranje.

Spremenjeni pravilnik je bil v uradnem listu objavljen v petek, veljati pa je začel v soboto.