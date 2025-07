Župnik Ložar izobčil Francija Keka

Osnovni greh

In kaj je takega naredil Franci Kek, znani slovenski humorist in satirik, režiser in ustvarjalec, pa tudi nekdanji poslanec državnega zbora in občasni kolumnist Siola, da si je prislužil izobčenje? Začelo se je s Kekovo poobjavo tvita katoliške mladine, ki vabi na katoliški vikend vojaških veščin 29. in 31. avgusta, na fotografiji je vojak z veliko avtomatsko puško, pod njim pa latinski napis noli timere oz. v prevodu brez strahu:

To ni šala.

In res - to ni več šala. pic.twitter.com/QJIPs2IcmL — Franci Kek (@FranciKek) July 28, 2025

Kekov tvit je mogoče brati tudi v luči nedavnih pozivov k (legalnemu) oboroževanju državljanov in napovedih o rahljanju zakonodaje o prekoračeni samoobrambi, zaradi česar si je poslanec SDS Žan Mahnič prislužil tudi kazensko ovadbo Gibanja Svoboda zaradi suma javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Resnici na ljubo je precej nenavadno, da bi se Katoliška cerkev (katere del naj bi bila t. i. katoliška mladina) ukvarjala z vojaškim usposabljanjem. Toda na Kekov tvit se je takoj odzval Tadej Ložar, ki se predstavlja kot nekdanji kaplan na Igu, od leta 2024 pa je župnik v župniji Homec (župnija v okolici Radomelj v občini Domžale). Ta je pohvalil poziv katoliške mladine ter zapisal, da "vojaški poklic in služba nista v nasprotju s katoliškim naukom", in dodal, da obstaja "precej svetnikov, ki so bili vojaki".

Podpora zakonu o evtanaziji in nastopanje v referendumski kampanji razlog za izobčenje

Če pustimo ob strani bizarnost, da duhovnik, ki bi moral pozivati k miru, strpnosti, sožitju med ljudmi in ljubezni do bližnjega, legitimira pozive k vojaškemu urjenju z mačističnimi fotografijami, ki spominjajo na reklamo za kakšno "videostreljačino", je Ložar nato presenetil z zapisom, da so Kekovi pogledi "v marsičem v nasprotju s katoliškim naukom". Ko ga je Kek vprašal po utemeljitvi, mu je duhovnik povedal razlog:

Javno ste podprli sprejemanje zakona o evtanaziji. Nastopili ste v referendumski kampaniji. Tukaj ste prestopili mejo in sebe postavili ven iz Cerkve (praktično odpadli) ker ste javno nastopili zoper nauk. — Tadej Ložar🇸🇮🇻🇦 (@LozarTadej) July 28, 2025

Čeprav je Ložar s tem spretno spremenil temo iz pozivanja katoliške mladine k cerkvenemu izobčenju, se Kek ni dal in mu je pojasnil, da "spoštuje tiste, ki mislijo drugače, in jim dopušča, da se odločajo po svoje":

Bil sem zelo precizen. Spoštujem tiste, ki mislijo drugače in jim dopuščam, da se odločajo po svoje. Nihče nikogar ne sili niti v splav, niti v evtanazijo. pic.twitter.com/rOpU7opuNK — Franci Kek (@FranciKek) July 28, 2025

Toda župnik je vztrajal in ponovil, da se je Kek s tovrstnimi stališči samoizobčil:

Vi ste že izobčeni, bolje rečeno samoizobčeni,saj ste javno nastopili zoper katoliški nauk. Niste več katolik ker je vaš pogled nekatoliški. — Tadej Ložar🇸🇮🇻🇦 (@LozarTadej) July 28, 2025

Izobčenje le za najhujše grehe

V slovenski Rimskokatoliški cerkvi torej očitno ni demokracije. Če se človek odloča po svoji vesti, tudi v skladu s cerkvenimi vrednotami, kot jih sam razume (npr. sočutje in ljubezen do sočloveka), pa to ni povsem v skladu z dnevnopolitičnimi stališči določenih cerkvenih voditeljev, ga lahko doleti izobčenje.

Toda kaj to sploh pomeni? Kot je pojasnjeno v spletni enciklopediji Wikipedia, je izobčenje ali ekskomunikacija v Rimskokatoliški cerkvi "kazen, ki lahko doleti vernika samo za najtežje prestopke oziroma grehe, kot na primer širjenje krive vere, napad na papeža ipd.".

Slehernik se dandanes s tovrstnimi pojmi srečuje kvečjemu še v kakšnih zgodovinskih filmih, medtem ko je imelo izobčenje v zgodovini močan zastraševalni učinek in je lahko pomenilo tudi resno življenjsko stisko za človeka, ki ga je doletelo. Izključitev iz Cerkve je namreč v katoliškem svetu pomenila tudi izključitev iz družbe. Kdor se je družil z izobčeno osebo, je tudi sam tvegal izobčenje ter večno pogubo tudi v posmrtnem življenju.

Toda izobčenje ni nujno trajen ukrep (za razliko od anateme, ki velja za najstrožjo kazen); če se grešnik poboljša in pokesa, odreče krivi veri in grehu ter izpove pravo vero, se lahko zaključi tudi izobčenje.

Kaj o vsem skupaj pravi nadškofija?

Toda kdo lahko izreka to kazen? Se za to lahko odloči kar župnik ali mora tak ukrep izreči škof, ki je višje v cerkveni hierarhiji? Obstaja tudi krajevna pristojnost? Torej te lahko izobči le "tvoj" župnik ali kar katerikoli? Obstajajo kakšni postopki in dokazovanje, npr. na sodišču? Ima izobčenec sploh možnost pritožbe? Ta in še druga vprašanja smo naslovili tudi na ljubljansko nadškofijo, kamor spada župnija Homec. Objavili jih bomo takoj, ko jih dobimo.