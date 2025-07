Kot so zapisali v izjavi za javnost, je Mahničeva izjava, v kateri je pozival k oboroževanju državljanov v povezavi z varnostnimi incidenti, povezanimi z romsko skupnostjo, po njihovi oceni prestopila mejo dopustnega političnega izražanja. V stranki menijo, da je objava razumljiva kot implicitno pozivanje k oboroženemu obračunavanju zoper določeno etnično manjšino.

"V Svobodi ostro zavračamo vsakršno spodbujanje nasilja, diskriminacijo in širjenje strahu. Prizadevamo si za varno, odprto in vključujočo družbo, kjer imajo pravna država in človekove pravice trdno mesto," so poudarili.

Ob tem so na tožilstvo naslovili tudi poziv, naj zoper Mahniča sproži kazenski pregon.

Žan Mahnič se na prijavo še ni odzval.