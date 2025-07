"V Svobodi ostro obsojamo izjavo poslanca SDS Žana Mahniča, ki poziva k oboroževanju državljanov in odkrito namiguje na spremembe zakonodaje, ki bi razrahljale pravila uporabe sile v samoobrambi. Takšni pozivi so neodgovorni in nevarni ter pomenijo premik v skrajno smer, ki je povsem v nasprotju z vrednotami demokratične družbe, za katere si prizadevamo," so v izjavi za javnost zapisali v Gibanju Svoboda. Poslanka Levice Nataša Sukič in poslanka Svobode Tereza Novak pristojne organe pozivata k ukrepanju.

Poslanec SDS Žan Mahnič je v objavi na omrežju X državljanke in državljane pozval k včlanitvi v strelska društva, saj bodo tako lahko, kot je zapisal, doma legalno posedovali orožje.

Državljanke in državljani!



Včlanite se v strelska društva in na ta način boste lahko doma legalno posedovali orožje. Mi pa bomo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal. https://t.co/6XEhGXUkvy — Žan Mahnič (@ZanMahnic) July 16, 2025

Novak: Ogorčeni smo. Organe pozivamo, da naredijo svoje.

Poslanka Levice Nataša Sukič in poslanka Svobode Tereza Novak sta dali izjavo za medije, v kateri sta se odzvali na poziv poslanca SDS Žana Mahniča k množičnemu oboroževanju in napovedim sprememb zakonodaje, ki bi izničile kazenskopravni okvir silobrana.

"S kolegi smo ogorčeni nad provokacijami stranke SDS. Mislim, da je to popolnoma nedopustno in morajo organi odigrati svoje. To niso več politične igrice. Taki ljudje, taki pozivi ogrožajo državljane in državljanke Slovenije. Izkoriščanje lokalnih težav ni hec," je dejala Novak.

Sukič: S takimi izjavami bomo glinasti golobi kmalu ljudje

"Ko poslanec poziva ljudi, naj se včlanijo v strelsko društvo in obljubljajo spremembo zakona, je to zelo nevarna igra in ni več politična polemika. To je izraz ekstremnega desničarskega populizma. Ta izjava spominja, kot da se pogovarjamo o streljanju glinastih golobov. S takimi izjavami bomo glinasti golobi kmalu ljudje, najprej Romi, potem drugi. Če je kdaj čas, da temu rečemo dovolj, je to danes, ob tem primeru. Kar predlaga in promovira stranka SDS je absolutno nedopustno," je dejala Sukič.

Pozivajo odgovorne institucije, da prevzamejo odgovornost in se s težavo spopadejo.

Orožje ne zagotavlja varnosti ljudi

V Svobodi menijo, da varnosti ljudi ne zagotavlja orožje v vsakem domu, temveč močna in zaupanja vredna pravna država. "Stranka SDS pa z retoriko in ravnanji vidnih članov sistematično spodkopava njene temelje, načela vladavine prava in zaupanje ljudi v institucije, ki varujejo red, svobodo in enakost pred zakonom," so prepričani.

Ob tem so spomnili na napade vidnih članov in predsednika stranke SDS na sodstvo in ustavno sodišče, diskreditacij sodnikov, poskusov političnega podrejanja neodvisnih institucij, pritiskov na medije ter ustvarjanja diskurza o t. i. globoki državi in krivosodju. "To niso osamljeni primeri, temveč premišljena strategija spodkopavanja pravne države," pravijo.

Pozivi k včlanjevanju v strelska društva ustvarjajo nevaren prostor

Pozivi k množičnemu včlanjevanju v strelska društva in rahljanju pogojev za uporabo sile v samoobrambi po njihovih navedbah ustvarjajo nevaren prostor za zlorabe, razkrajajo družbeno zaupanje in povečujejo tveganje za nasilje. "To ni skrb za varnost."

Dodajajo, da si v Svobodi prizadevajo za varno, odprto in povezano družbo, ki temelji na spoštovanju zakonov, človekovih pravic in temeljnih demokratičnih načel. "Naša pot ni pot orožja in strahu, temveč pot zaupanja, dialoga in odgovornosti," so sklenili.