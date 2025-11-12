Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
8.16

1 ura, 8 minut

Sreda, 12. 11. 2025, 8.16

Oblikovanje vladne koalicije na Nizozemskem zaenkrat v slepi ulici

St. M., STA

nizozemski parlament | Vodja D66 Rob Jetten si želi sestaviti koalicijo z desno Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) z 22 sedeži, z zeleno-liberalnim zavezništvom Groenlinks/PvdA z 20 sedeži in Krščanskimi demokrati (CDA) z 18 sedeži. Tovrstna vlada bi razpolagala z udobno večino 86 glasov. | Foto Guliverimage

Vodja D66 Rob Jetten si želi sestaviti koalicijo z desno Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) z 22 sedeži, z zeleno-liberalnim zavezništvom Groenlinks/PvdA z 20 sedeži in Krščanskimi demokrati (CDA) z 18 sedeži. Tovrstna vlada bi razpolagala z udobno večino 86 glasov.

Foto: Guliverimage

Oblikovanje nove vlade po nedavnih parlamentarnih volitvah na Nizozemskem je zaenkrat v slepi ulici. Po prvem krogu pogovorov s strankami tako imenovani skavt v torek ni uspel predlagati skupine z zadostno večino in je zmagovalcu volitev Robu Jettnu, ki vodi stranko Demokrati 66 (D66), priporočil, naj pot naprej išče skupaj z desnosredinsko stranko CDA.

Zaradi razdrobljenosti političnega prostora na Nizozemskem nobeni stranki ne uspe osvojiti zadostnega števila sedežev za samostojno oblikovanje večine v 150-članskem parlamentu. Na volitvah konec oktobra je stranka D66 zmagala celo z najmanjšim številom sedežev, 26, na več zadnjih volitvah, zaradi česar je oblikovanje 76-članske večine še toliko težje.

Vodja D66 Rob Jetten si želi sestaviti koalicijo z desno Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) z 22 sedeži, z zeleno-liberalnim zavezništvom Groenlinks/PvdA z 20 sedeži in Krščanskimi demokrati (CDA) z 18 sedeži. Tovrstna vlada bi razpolagala z udobno večino 86 glasov.

A voditeljica VVD Dilan Yesilgoz zavrača sodelovanje z Groenlinks/PvdA in Wouterju Koolmeesu, ki ga je Jetten zadolžil za pogovore s strankami, dvojice strank ni uspelo zbližati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z enimi bi, z drugimi ne

Yesilgoz si želi desne koalicije, ki bi poleg njene VVD, CDA in D66 vključevala še skrajno desno stranko JA21 z devetimi osvojenimi sedeži. Tovrstna koalicija bi sicer imela le 75 sedežev, obenem pa bi se Jetten - najverjetnejši premier - s svojo stranko nahajal veliko bolj na levici kot preostanek vlade.

Koolmees je tako v torek predlagal, naj najprej poskušata stališča uskladiti Jetten in vodja CDA Henri Bontenbal, ki sta si trenutno politično najbližje. "Zdi se, da obstaja široka podpora oblikovanju koalicije vsaj s CDA in D66," je dejal novinarjem.

Ko bi bila enkrat oblikovana potencialna vladna politika - rok je 9. december - bi se glede na pričakovanja Koolmeesa lažje pridružile še druge stranke. Vse so sicer v pogovorih izrazile željo po hitrem oblikovanju vlade, a Koolmees dvomi, da bi bilo to mogoče do božiča.

Do imenovanja nove vlade bo funkcijo premierja opravljal aktualni predsednik vlade Dick Schoof.

