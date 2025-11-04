Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

4. 11. 2025,
Vodja zmagovalke nizozemskih volitev s prvo potezo v smeri oblikovanja vlade

A. P. K., STA

Rob Jetten | Če bo 38-letni Jetten zasedel premierski stolček, bo postal najmlajši voditelj petega največjega gospodarstva v EU. | Foto Reuters

Če bo 38-letni Jetten zasedel premierski stolček, bo postal najmlajši voditelj petega največjega gospodarstva v EU.

Vodja nizozemske liberalne stranke Demokrati 66 (D66) Rob Jetten je strankarskega kolega Wouterja Koolmeesa danes imenoval za t. i. skavta, ki naj bi v dialogu z drugimi strankami preučil možnosti za oblikovanje prihodnje vladne koalicije. Vodja na volitvah drugouvrščene skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders je medtem priznal poraz.

V nizozemski politiki je imenovanje t. i. skavta običajna praksa. Njegova naloga je opraviti predhodne pogovore s strankami in ugotoviti, kdo je pripravljen sodelovati s kom. Prava pogajanja med strankami se bodo začela kasneje.

Jetten je za skavta imenoval strankarskega kolega Koolmeesa, ki že ima izkušnje s tem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Skavt bo svoje ugotovitve predstavil prihodnji torek

"Ima tudi izkušnje s prejšnjimi sestavami vlade in je sposoben združiti levo in desno," je svojo odločitev pojasnil vodja D66, ki je na predčasnih volitvah minuli teden osvojila 26 od 150 parlamentarnih mandatov. Uradni in končni izidi volitev bodo sicer znani v petek.

Koolmees naj bi svoje ugotovitve predstavil prihodnji torek. Do imenovanja nove vlade bo funkcijo premierja opravljal aktualni predsednik vlade Dick Schoof.

Wilders danes priznal poraz

Wilders, vodja skrajno desne PVV, ki je osvojila enako število poslanskih mandatov kot D66, a z manj glasovi podpore, je medtem danes priznal poraz. Pred tem je na družbenih omrežjih širil neutemeljene obtožbe o volilnih nepravilnostih.

Dejal je, da je Jettnu čestital za zmago, a da mu je povedal tudi, da bo ta kratkotrajna.

Na Nizozemskem sicer pogajanja o oblikovanju koalicije tradicionalno potekajo zelo dolgo. Čeprav je Jetten dejal, da v prizadevanjih za oblikovanje vlade ne smejo izgubljati časa, Schoof pričakuje, da bo za božič še vedno na položaju.

Če bo 38-letni Jetten zasedel premierski stolček bo postal najmlajši voditelj petega največjega gospodarstva v EU.

