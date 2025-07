Klakočar Zupančič Mahniču: Ni dovolj alkohola, da bi vas naredil možatega #video

V državnem zboru se je med razpravo o predlogu SDS, da bi zakonsko dovolili točenje alkoholnih pijač tudi na prireditvah, ki potekajo na območju šol, najprej zaiskrilo med poslanci SDS in poslanko Svobode Tamaro Vonta, nato pa je slednjo branila še predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je med drugim Žanu Mahniču (SDS) dejala, da "ni dovolj alkohola, da bi iz njega naredil možatega, plečatega moškega", kakršen si želi biti. On pa ji ni ostal dolžan in ji je zabrusil, da "ni psihiatra, ki bi jo pozdravil".

Zaiskrilo se je v razpravi o predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jih je predlagala stranka SDS, da bi omogočili uživanje alkoholnih pijač tudi na območju osnovnih šol. V številnih lokalnih skupnosti je namreč šolsko igrišče ali pa šolska dvorana edino prizorišče, kjer je mogoče izvesti kakšno prireditev ali pa gasilsko veselico, kjer se seveda točijo tudi alkoholne pijače, so utemeljevali poslanci SDS, pa tudi NSi.

Povod za to je bila odpoved martinovanja v Leskovcu pri Krškem minulo jesen, potem ko je prišlo na dan, da naj bi ta prireditev potekala v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Poslanka Svobode Tamara Vonta je na kršitev takrat tudi javno opozorila in poudarila, da je to v nasprotju z zakonom.

Mahnič poziva "k zavestnemu kršenju zakonodaje"

Vonta je bila zato danes tudi tarča besednih napadov poslancev SDS. Še posebej oster je bil Žan Mahnič, ki je med drugim dejal, da želi Vonta preganjati "domačine, ki želijo martinovati in se družiti", na drugi strani pa podpira "Cigane, ki te domačine terorizirajo". Hkrati je pozval državljane "k zavestnemu kršenju zakonodaje" z organiziranjem dogodkov v šolah, ker da je ta zakonodaja "neživljenjska, nenormalna, proti društvom in proti podeželju".

Predsedujoča Meira Hot (SD) mu je zaradi tega izrekla "zadnje opozorilo pred opominom", nakar pa se je oglasila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je zahtevala, da se Mahniču izreče opomin zaradi njegovih pozivov h kršenju zakonodaje.

"Hkrati pa, kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete obme, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega moškega z izjemno moškostjo. Tako da ga ni alkohola, ki bi ga jaz spila dovolj, da bi se vi lahko primerjali s tistim, ki ga tako radi imenujete in ki ste enkrat rekli, da se celo počutite kot on. Kaj ni smešno?" je dejala.

"Preden grem ven – ga ni psihiatra, ki bi vas pozdravil," pa ji je nato zabrusil Mahnič in si prislužil opomin.