Janša: Koalicija predlagala referendum, koalicija ga je preklicala

Prvak opozicijske stranke SDS Janez Janša je ob komentarju razveljavitve sklepa o razpisu referenduma delil tudi zapis predsednika vlade Roberta Goloba, da je "večina v DZ, na čelu s Svobodo, danes državotvorno zaključila politikantske igrice opozicije z nacionalno varnostjo".

Na premierjev zapis se je odzvala tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki meni, da je Golob z njim Levico in SD poslal v opozicijske vode in oblikoval koalicijo s poslansko skupino nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov.

DZ je danes s 44 glasovi za in sedmimi proti razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Razveljavitev sklepa so podprli v Svobodi, poslanci iz vrst Demokratov in poslanca narodnosti. Proti razveljavitvi so glasovali Levica, samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek in poslanec SDS Jože Tanko. Vzdržali so se poslanci SD. O predlogu sklepa niso glasovali poslanci SDS razen Tanka in NSi.

Razveljavitev pomeni, da referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, ne bo. Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga je napovedala Svoboda.

Golob: Večina poslancev državotvorno zaključila politikantske igrice opozicije

Večina v DZ, s Svobodo na čelu, je danes "državotvorno zaključila politikantske igrice opozicije z nacionalno varnostjo", pa je v odzivu na razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih na družbenem omrežju X zapisal premier Robert Golob.

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je po glasovanju poudarila, da so poslanci z glasom za pokazali "odgovorno premišljeno in državotvorno pozicijo z vizijo in z mislijo na dolgoročne in strateške cilje naše države". Prepričana je, da bi bil posvetovalni referendum škodljiv za volivce in Slovenijo, ker je zavajajoč. Na vprašanje, ali referenduma o članstvu v zvezi Nato zdaj ne bo, je dejala, da so ga vezali na vprašanje referenduma o obrambnih izdatkih.

Na novinarsko vprašanje, kako vidi odločitev poslancev SDS, ki so danes glasovali drugače kot ob razpisu referenduma, je Avšič Bogovič dejala, da so zagotovo tudi oni poslušali in slišali odziv ustavnih pravnikov in posledično zavzeli odgovorno držo.

Zagotovila je, da zaradi dviga izdatkov za obrambo do leta 2030 nikakor ne bo trpela socialna država. "Dobili smo zagotovila o tem tako s strani predsednika vlade kot finančnega ministra. Da je res tako, se bo videlo že pri proračunskem načrtovanju," je dejala.