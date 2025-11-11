Zaradi slabega počutja so poslanca Andreja Hoivika iz stranke SDS iz državnega zbora odpeljali z reševalnim vozilom, poroča portal 24ur.com.

Kot so za omenjeni portal povedali v stranki, se je njihov poslanec slabo počutil in je imel visoko vročino. Zjutraj je sicer sodeloval na seji državnega zbora, nato pa se je začel počutiti slabo, zato so v stranki poklicali prvo pomoč. Z njim je govorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Poslanca Andreja Hoivika so iz državnega zbora odpeljali z reševalnim vozilom. Foto: STA

O zdravstvenih težavah poslanca Hoivika smo poročali že pred meseci, ko se je povzpel na streho državnega zbora ter nagovarjal državljane in državljanke. Ženski, ki ga je z bližnjega okna pozvala, naj preneha in zapusti stavbo, je dejal, da bo svoj govor dokončal in da bo v primeru, če se mu bo približala samo za en korak, skočil s strehe. Kasneje je ob pomoči gasilcev sestopil s strehe parlamenta, nato pa ga je reševalno vozilo v spremstvu policijskih vozil odpeljalo v zdravstveno oskrbo.

"Preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, so včasih pretežke. Vse prosimo za razumevanje in sočutnost. Hvala!" so po dogodku v odzivu zapisali v stranki SDS, predsednik stranke Janez Janša pa je zapisal: "Drži se, Andrej Hoivik. Nisi sam."