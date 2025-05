Skrivnostno sporočilo Andreja Hoivika

"Hvala vsakomur in vsem za izrečene misli, besede, molitve in virtualne objeme. Pogled s strehe demokracije, varen sestop ob pomoči gasilcev in kasnejši komentarji spodbude so dokaz, da v Sloveniji živijo dobri ljudje dobre volje. Za dodatna pojasnila, kaj se je v petek popoldne resnično dogajalo, pa zelo kmalu. Nov Dan D je blizu." Tako se glasi skrivnostno sporočilo poslanca SDS Andreja Hoivika, ki je prejšnji petek s strehe državnega zbora nagovoril mimoidoče, v nekem trenutku zagrozil, da bo skočil s strehe, kasneje pa so ga s poslopja državnega zbora pospremili gasilci. Izpred parlamenta so ga nato odpeljali pa v reševalnem vozilu.

Hvala vsakomur in vsem za izrečene misli, besede, molitve in virtualne objeme. 🙏



Pogled s strehe demokracije, varen sestop ob pomoči 🇸🇮 gasilcev in kasnejši komentarji spodbude so dokaz, da v 🇸🇮 živijo dobri ljudje dobre volje.



Za dodatna pojasnila, kaj se je v petek popoldne… pic.twitter.com/xyLcPXm9ap — Andrej Hoivik 🇸🇮 (@andrejhoivik) May 23, 2025

Na dogodek so se prejšnji petek odzvali v poslanski skupini SDS. Na družbenem omrežju X so zapisali: "Preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, so včasih pretežke. Vse prosimo za razumevanje in sočutnost. Hvala!"

Predsednik SDS Janez Janša je prejšnji petek v objavi na omrežju X najprej zapisal: "Drži se, Andrej Hoivik, nisi sam," nato pa še sporočil, da je s Hoivikom govoril, da je v redu in da potrebuje pa počitek ter vsaj malo miru. "Zahvaljuje se vsem za podporo, sočutje in dobre želje. Hvala, ker smo ljudje."

V SDS danes nimajo komentarja na Hoivikovo objavo na družbenih omrežjih.

Več sledi.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?



Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.