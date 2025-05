Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki poslanca državnega zbora Andreja Hoivika, člana stranke SDS, ki stoji na strehi stavbe državnega zbora ter nagovarja državljane in državljanke. Ženski, ki ga je z bližnjega okna pozvala, naj preneha in zapusti streho, je dejal, da bo svoj govor dokončal in da bo v primeru, če se mu bo približala samo za en korak, skočil s strehe. Ob pomoči gasilcev je nato sestopil s strehe parlamenta, nato pa ga je reševalno vozilo v spremstvu policijskih vozil odpeljalo v zdravstveno oskrbo.

Hoivik je v svojem nagovoru s strehe med drugim vpil: "Mi smo generacija Z!" Dejal je, da "ni prav, kar delajo s to državo".

Oglejte si dogajanje ob stavbi parlamenta:

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Gasilci so mu nato pristavili lestev, poslanec pa je izrazil pripravljenost, da se spusti s strehe, je poročala tiskovna agencija STA. To je kasneje tudi storil.

Na dogodek so se že odzvali v poslanski skupini SDS. Na družbenem omrežju X so zapisali: "Preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, so včasih pretežke. Vse prosimo za razumevanje in sočutnost. Hvala!"

Preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, so včasih pretežke. Vse prosimo za razumevanje in sočutnost. 🙏 Hvala! — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) May 16, 2025

Poslanec Andrej Hoivik je bil sicer nosilec kampanje SDS pred referendumom o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke umetnikov, ki so mu v največji opozicijski stranki močno nasprotovali. Zakon je bil na referendumu prejšnji konec tedna nato tudi zavrnjen z veliko večino.

Še en videoposnetek dogodka v Ljubljani:

Policija: Poškodovan ni bil nihče

S policijske uprave Ljubljana so po dogodku sporočili sporočili, da so bili danes okoli 16.30 ure obveščeni, da se na strehi objekta v centru Ljubljane nahaja oseba. Takoj je stekla policijska intervencija, na kraj pa so bile napotene tudi druge intervencijske službe.

Kot so zapisali, so policisti z veliko mero potrpežljivosti, strokovnim posredovanjem in v sodelovanju z drugimi intervencijskimi službami uspeli osebo umakniti na varno in so jo predali zdravstvenemu osebju.

V intervenciji po pojasnilih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti bodo v nadaljevanju preverjali vse okoliščine dogodka in o tem obveščali pristojne službe.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?



Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.