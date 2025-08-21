Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Četrtek,
21. 8. 2025,
9.06

Četrtek, 21. 8. 2025, 9.06

5 minut

Kampist okužen s kugo

St. M.

jezero Tahoe | Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ugotavlja, da se večina primerov kuge v Združenih državah pojavlja na podeželju v zahodnih Združenih državah. Kalifornijski oddelek za javno zdravje redno spremlja populacije glodalcev, letos pa so v porečju Tahoe zabeležili štiri primere okužbe pri živalih.

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ugotavlja, da se večina primerov kuge v Združenih državah pojavlja na podeželju v zahodnih Združenih državah. Kalifornijski oddelek za javno zdravje redno spremlja populacije glodalcev, letos pa so v porečju Tahoe zabeležili štiri primere okužbe pri živalih.

Foto: Guliverimage

Prebivalec območja jezera Tahoe je bil pozitiven na testu za kugo, so potrdile zdravstvene oblasti Kalifornije. Oseba naj bi se okužila prek bolšjega ugriza med kampiranjem na območju South Lake Tahoe. Pacient trenutno okreva doma pod zdravniškim nadzorom, so po poročanju CNN sporočili iz okrožja El Dorado.

"Kuga je naravno prisotna v mnogih delih Kalifornije, vključno z višjimi legami okrožja El Dorado," je dejal Kyle Fliflet, vršilec dolžnosti direktorja javnega zdravja v okrožju, so povzeli pri spletnem portalu Index.hr. "Pomembno je, da posamezniki sprejmejo previdnostne ukrepe zase in za svoje hišne ljubljenčke, ko so na prostem, zlasti pri pohodništvu, kampiranju ali kampiranju na območjih, kjer živijo divji glodalci."

Kaj je kuga in kako pogosta je?

Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) v ZDA letno zabeležijo v povprečju sedem primerov kuge pri ljudeh. Bolezen povzroča bakterija Yersinia pestis in se prenaša z ugrizom okuženih bolh ali stikom z okuženimi živalmi.

divji prašič
Novice Ministrstvo svari: tveganje za to bolezen je veliko

Simptomi se običajno pojavijo v dveh tednih po izpostavljenosti in vključujejo vročino, mrzlico, šibkost in otečene bezgavke. Okužbo uspešno zdravimo z običajnimi antibiotiki.

CDC ugotavlja, da se večina primerov kuge v Združenih državah pojavlja na podeželju v zahodnih Združenih državah. Kalifornijski oddelek za javno zdravje redno spremlja populacije glodalcev, letos pa so v porečju Tahoe zabeležili štiri primere okužbe pri živalih. Pred tem primerom se je zadnja zabeležena okužba ljudi na tem območju zgodila leta 2020.

Da bi preprečili okužbo, CDC svetuje odstranjevanje potencialnih habitatov glodavcev z odstranjevanjem grmovja, kupov kamenja in ruševin. Priporočljiva je tudi uporaba repelentov proti insektom, zatiranje bolh pri hišnih ljubljenčkih in izogibanje spanju s hišnimi ljubljenčki, ki se prosto gibljejo po območjih, kjer je bolezen endemična.

