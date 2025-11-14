Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
14. 11. 2025,
11.28

Osveženo pred

29 minut

Petek, 14. 11. 2025, 11.28

29 minut

ZDA odobrile prodajo lovskih letal Tajvanu

Avtor:
R. K.

Bojno letalo F-16 | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA so odobrile prodajo delov za lovska letala Tajvanu v vrednosti 330 milijonov dolarjev oziroma 285 milijonov evrov, je sporočil Pentagon. To se je zgodilo prvič od nastopa mandata predsednika Donalda Trumpa.

"Predlagana prodaja bo okrepila sposobnost prejemnika za spoprijemanje s trenutnimi in prihodnjimi grožnjami z ohranjanjem operativne pripravljenosti flote, ki jo sestavljajo letala F-16, C-130 in druga letala," je v izjavi sporočil Pentagon.

Bo Trump s to potezo razjezil Kitajsko?

ZDA tako še naprej pomagajo Tajvanu pri ohranjanju zadostnih zmogljivosti samoobrambe in ostajajo njihov glavni dobavitelj orožja. Za prodajo delov za lovska letala so se odločili kljub napetim odnosom med Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta se konec prejšnjega meseca sestala v Južni Koreji, kjer sta sklenila trgovinski sporazum med državama. | Foto: Guliverimage Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta se konec prejšnjega meseca sestala v Južni Koreji, kjer sta sklenila trgovinski sporazum med državama. Foto: Guliverimage Tajvanom in Kitajsko, ki trdi, da je otok del njenega ozemlja. Ob tem ne izključujejo uporabe sile za prevzem nadzora nad otokom. 

Kitajska vojska redno izvaja misije v vodah in na nebu okoli Tajvana, kar tajvanska vlada imenuje siva cona. Kot so sporočili s tajvanskega ministrstva za obrambo, bo zagotavljanje delov pomagalo ohranjati pripravljenost lovskih letal, s čimer se bo izboljšala sposobnost otoka za odzivanje na kitajske vdore v sivo cono. Tajvansko obrambno ministrstvo je v izjavi sporočilo, da pričakuje, da bo prodaja stekla v mesecu dni. 

Medtem ko Washington vzdržuje formalne diplomatske odnose s Pekingom, vzdržuje tudi neuradne vezi s Tajvanom. Predsednik ZDA Donald Trump pravi, da mu je kitajski predsednik Ši Džinping dejal, da ne bo napadel Tajvana, dokler je na oblasti republikanski voditelj. 

