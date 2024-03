Ministrstvo svari: tveganje za to bolezen je veliko

Afriška prašičja kuga se pojavlja v skoraj vseh sosednjih državah in vseh državah Zahodnega Balkana, zato je tveganje za vnos bolezni v Slovenijo veliko, opozarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z upravo za varno hrano pozivajo k doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje vnosa bolezni v Slovenijo.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero še ni cepiva, so v današnjem sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu. Bolezen ni nevarna za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Za bolezen so značilne velike izgube – tako neposredne (pokončanje prašičev v okuženih obratih), kot posredne – predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo iz prašičev.

Bolezen prisotna pri divjih prašičih

Bolezen je v populacijah domačih in divjih prašičev prisotna v vseh sosednjih državah razen Avstrije. Na Hrvaškem se bolezen pri domačih prašičih po lanskem izbruhu trenutno ne širi, še vedno pa se pojavlja pri divjih prašičih. Prisotna je tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji, januarja pa so jo prvič potrdili tudi pri divjih prašičih v Črni gori.

Kako se bolezen prenaša?

"Za prenos bolezni na daljše razdalje je pogosto odgovoren človek s svojim ravnanjem – odmetavanjem ostankov hrane, ki vsebujejo meso okuženih živali. Ostanki hrane pomenijo resno tveganje za prenos bolezni na živali, kar se je izkazalo tudi na Švedskem, kjer so divji prašiči zaužili zavrženo hrano, prineseno iz okužene države," so zapisali.

V spomladanskih in poletnih mesecih se po njihovih besedah močno poveča pogostost potovanj, s tem pa tudi tveganje za vnos bolezni v Slovenijo. "Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse potnike, ki potujejo države s potrjenimi okužbami v naši okolici, poziva, naj se izogibajo vnosu mesa in mesnih izdelkov, ki bi lahko izvirali iz okuženih domačih ali divjih prašičev. V primeru vnosa je nujno preprečiti, da bi ostanke hrane zaužili domači ali divji prašiči," so opozorili.

Vse rejce prašičev pozivajo, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Za preprečitev stika med domači in divjimi prašiči so od konca leta 2023 obvezne ograje okrog izpustov, območij proste reje in obor, kjer se gojijo prašiči.

Tudi lovce pozivajo, naj pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah ali na območjih, kjer je afriška prašičja kuga potrjena.