Kmetje so zadržani glede svežnja kmetijske zakonodaje, ki ga je pripravilo kmetijsko ministrstvo. Trajanje javne obravnave osnutkov šestih zakonov se jim kljub podaljšanju zdi prekratko, prav tako jih skrbijo še neznani podzakonski akti v krovnem zakonu o kmetijstvu. Kmetje se sicer strinjajo, da je prenova zakonodaje potrebna. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić se bo danes sestala s predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jožetom Podgorškom, pogovarjala se bosta o prihodnosti javne službe kmetijskega svetovanja. Prav predlog o prenosu javne službe izpod okrilja KGZS na novoustanovljeno upravo za svetovanje in razvoj kmetijstva v okviru kmetijskega ministrstva je deležen največ pozornosti javnosti.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je pretekli teden predstavila osnutke šestih zakonov in kot njihov skupni imenovalec izpostavila varno hrano.

Podaljšali trajanje javne obravnave

Svet za kmetijstvo in podeželje, ki je posvetovalno telo ministrice, je v ponedeljek predlagal umik zakonskega svežnja iz javne obravnave. Ministrica predloga ni podprla, se je pa podaljšala javna obravnava.

Osnutki zakonov o kmetijstvu, o hrani ter o varni hrani in krmi bodo namesto 45 dni v javni obravnavi dva meseca. Obravnava osnutkov zakona o zdravju živali ter novele zakona o kmetijskih zemljiščih in novele zakona o gozdovih pa bo namesto 30 potekala 45 dni.

"Bilo bi zelo dobrodošlo, če bi ministrica spoštovala mnenje sveta, kajti v njem smo vsi ključni deležniki, ne samo nevladne organizacije, tudi raziskovalne, šolske organizacije in drugi. Ta svet je povedal, kaj si misli o zakonodaji," je ob robu današnje novinarske konference o pomenu znanja na področju biotehnike v Ljubljani dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) Jože Podgoršek.

"Vsi se zavedamo, da so nekateri zakoni, med njimi zakon o kmetijstvu, potrebni prenove. Ta koalicija je dovolj močna, da ga z lahkoto sprejme, a si želimo, da bi imeli deležniki možnost aktivno sodelovati pri tem," je še poudaril Podgoršek.

Zahtevali bodo, da se rok za pripombe še podaljša

Da je javna obravnava prekratka, menijo tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine in v Sindikatu kmetov Slovenije, kjer bodo po navedbah njihovega predsednika Antona Medveda še naprej zahtevali, da se rok za pripombe podaljša. "Želimo sodelovati v razpravah, a v tako kratkem obdobju ne moremo kakovostno pregledati osnutkov," je dejal Medved.

"Če naši izvoljeni poslanci v DZ in preostale pristojne institucije zakone potrdijo z zavedanjem, da je 45 oz. 60 dni nedopustno prekratek čas za tako pomembne zakone, nam bo jasno, da si želimo samo 'elektroprofita' in hrane iz daljnih dežel," pa so v odzivu zapisali v Zvezi slovenske podeželske mladine.

Želijo si analiz podzakonskih aktov

Pri Zvezi slovenske podeželske mladine neznane podzakonske akte razumejo kot bianko papir. Kmetje si želijo tudi, da bi ministrstvo pokazalo analize, na podlagi katerih so se odločili za posamezne spremembe.

"Nismo dobili analiz, podzakonskih aktov, zato ne vemo, kaj prinašajo. Bojimo se, da nam bodo tu kaj podtaknili in nas peljali žejne čez potok," pa pravi Medved.

Pri Zvezi slovenske podeželske mladine so prepričani, da morajo biti spremembe zakonodaje tehtne in utemeljene ter jasno opredeliti posledice učinkov, ki jih prinašajo spremembe. "Ministrstvo teh ključnih podatkov za odločitve ni predložilo, kmetje pa nikakor ne sprejemamo, da se zakonodaja sprejema na pamet, saj vsaka nepremišljena sprememba ne vpliva zgolj na nekaj ogorčenih kmetov, ampak na prehransko varnost Slovenije," so še zapisali.

Kaj bo z javno službo za kmetijsko svetovanje?

Največ pozornosti v javnosti je bil do zdaj deležen predlog za prenos javne službe kmetijskega svetovanja izpod okrilja KGZS na novoustanovljeno upravo za svetovanje in razvoj kmetijstva v okviru kmetijskega ministrstva.

Tej rešitvi nasprotujejo tudi v Slovenski kmečki zvezi (SKZ) pri SLS, kjer so se v preteklosti zavzemali za ustanovitev KGZS. Menijo, da je prenos službe škodljiva odločitev. "Prepričani smo, da gre izključno za politično odločitev. Zbornica na ta način ne bo več v službi kmeta, ampak bo postala podrejena politiki, ki je ne bo usmerjala strokovno, ampak politično. To je slabo za kmetovanje, pridelavo hrane in zagotavljanje prehranske varnosti," so prepričani.

Ministrica Čalušić in predsednik KGZS Podgoršek se bosta danes sestala prav na to temo. Po sestanku, predvidoma ob 16. uri je napovedana izjava za javnost, ki jo bomo na Siol.net spremljali v živo.