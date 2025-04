Ministrstvo: Na prvomajskih druženjih dajte prednost domači hrani

Kmetijsko ministrstvo porabnike spodbuja, da na prihajajočih prvomajskih piknikih in druženjih posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev. "Prvi maj praznujmo s slovensko hrano," pozivajo. Obenem poudarjajo še pomen pametnega načrtovanja potrebnih količin hrane in skrbi za zmanjševanje količin odpadne hrane.

S prazniki ob prehodu iz aprila v maj se tradicionalno začenja sezona piknikov in druženj, ko so v ospredju jedi z žara in sveža sezonska zelenjava. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob tej priložnosti na porabnike naslovilo poziv, naj posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev.

Ob tem so ponovili argument, da je hrana, pridelana v lokalnem okolju, bolj kakovostna in sveža, potrošniki pa lahko z odločitvijo zanjo pomembno prispevajo k večji samooskrbi in ohranjanju podeželja ter s tem povezanih delovnih mest.

Lokalna hrana bolj kakovostna in trajnostna

Ministrstvo zato porabnikom predlaga, da vedno vprašajo, od kod prihajajo izdelki, in dajo prednost lokalno pridelanim. Domače pridelovalce lahko potrošniki podprejo tudi tako, da aktivno iščejo in kupijo izdelke z oznako Izbrana kakovost – Slovenija ter da izbirajo sezonsko sadje in zelenjavo, ki sta sveža in zaradi krajših transportnih poti tudi bolj trajnostna.

Ministrstvo v podporo slovenskemu prehranskemu sektorju izvaja tudi promocijo slovenskih kmetijskih in živilskih pridelkov in izdelkov, še posebej prek tematske spletne strani Naša super hrana. Na njej je objavljen tudi zemljevid ponudnikov lokalne hrane, na katerem se brezplačno predstavljajo kmetovalci – pridelovalci in predelovalci slovenske hrane. Trenutno jih je 785. Na spletni strani so tudi recepti za jedi iz lokalnih sestavin in nasveti, kako hrano primerno shranjevati.

Zavrzimo čim manj hrane!

Na ministrstvu ob začetku sezone druženj poudarjajo tudi pomen zmanjševanja količin odpadne hrane. Da hrana ne bi pristala v smeteh, jih spodbujajo, naj svoj nakup pametno načrtujejo in še pred obiskom trgovine preverijo, kaj že imajo doma.

Pomembno je po navedbah ministrstva tudi primerno shranjevanje živil, po končanem pikniku pa pozivajo k razmisleku, kaj od ostankov je mogoče uporabiti za večerjo, v solati, juhi ali novih jedeh.

"Hrana, ki je bila pridelana z ljubeznijo in trudom, si zasluži našo pozornost," so prepričani na ministrstvu. V tem ne vidijo le osebne odgovornosti, temveč tudi kolektivno zavezo, da zaščitimo naravne vire za prihodnje generacije. Z majhnimi spremembami v prehranjevalnih navadah lahko porabniki naredimo veliko, so zapisali na ministrstvu.