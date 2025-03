Sedem nasvetov, kako otrokom privzgojiti dobre prehranjevalne navade

Foto: Spar

1. Bodite dober zgled

Tudi če ne opazite, vas otrok ves čas opazuje. Kar govorite in – še pomembneje – kar delate, bo otrok posnemal, zato poskrbite, da tudi sami jeste uravnoteženo ter da so vaši obroki redni. Jejte raznoliko, predvsem veliko sadja in zelenjave, polnovredna žita, poskušajte nove jedi, pa tudi jedi, ki jih sicer ne marate.

2. Nikoli ne silite otroka s hrano

Če boste delali to, boste dosegli ravno nasproten učinek. Raje pustite otroku, da sam poskusi živilo, ki ga ne mara – takrat, ko bo pripravljen na to. Pri tem mu bodite zgled in to živilo večkrat jejte tudi sami.

3. Imenujte svojega novega pomočnika v kuhinji

Otroci zelo radi pomagajo, še posebej pri pripravi hrane. Ne le, da se bodo na ta način marsičesa naučili o uravnoteženi prehrani in pridobili nove veščine, temveč bodo obrok, ki so ga pomagali pripraviti, tudi z veseljem pojedli ali vsaj poskusili.

4. Jejte skupaj za mizo

Poskrbite za to, da boste vsaj en obrok v dnevu pojedli skupaj za mizo, brez televizije, telefonov in drugih motečih dejavnikov. Ob tem se pogovarjajte in poskrbite, da bo vsem prijetno. Naj to postane prijetna rutina, ki se je bo otrok veselil.

5. Odpovejte se sladkorju

Pri tem velja v prvi vrsti omejiti uživanje sladkih pijač. Pijte raje sokove brez dodanih sladkorjev, nesladkane čaje in seveda vodo, ki ji lahko dodate tudi nekaj kapljic naravnega soka (na primer iz pomaranče, limone, malin …). Zdravo mejo postavite tudi predelani hrani in namesto tega raje izberite prigrizke, kot so oreščki, polnozrnati riževi vaflji ali koruzni flips. Sladice pa si privoščite le občasno oziroma jih nadomestite z boljšimi alternativami, na primer s svežim ali suhim sadjem.

6. Berite deklaracije na izdelkih

Številni izdelki vsebujejo večje količine dodanega sladkorja in soli, zato je pametno, da pred nakupom preberete deklaracijo izdelka. Bodite pozorni na primer na vsebnost sladkorja v izdelku. Prej, kot je sladkor omenjen med sestavinami, več ga živilo vsebuje.

7. Bodite pozorni na certifikate

Ko izbirate kakovostne pridelke in izdelke, sledite tudi certifikatom na embalaži, ki zagotavljajo preverjeno kakovost izdelka. Eden takšnih je mednarodni certifikat Demeter, ki označuje pridelke in izdelke, pridelane po načelih biodinamike ter po strogih smernicah pri pridelavi in predelavi. Pridobijo ga le blagovne znamke hrane najvišje kakovosti. Blagovno znamko Demeter smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogemu nadzoru. Strogo se preverja celoten postopek od pridelave do predelave v skladu s smernicami Demeter. Izdelki z oznako Demeter izpolnjujejo vse pogoje, predpisane za ekološko pridelavo in predelavo, ter ob tem postavljajo dodatne zahteve biodinamike, ki predstavljajo najbolj stroge standarde, kar jih imamo na voljo. Demeter je v Sloveniji in po svetu pojem kakovosti za živila.

Izberite BIO izdelke, prilagojene prehranskim potrebam otrok

V Sparu spodbujajo zdrav življenjski slog in uravnoteženo prehrano, zato v skladu s svojo vizijo znižujejo vsebnost sladkorja in soli v svojih izdelkih. V sodelovanju s priznanimi strokovnjaki so skrbno preverili in na podlagi nacionalno prilagojenih prehranskih smernic SZO* izbrali BIO izdelke, ki so prilagojeni prehranskim potrebam otrok. Najdete jih pod oznako »Dobro za naše otroke«. Prednosti teh izdelkov iz ekološke pridelave so, da so brez dodanih sladkorjev (vsebujejo lahko le naravno prisotne sladkorje), palmovega olja in sladil. Vsebnosti maščob, soli ali drugih snovi v izdelkih pa so skladne s kriteriji nacionalno prilagojenih prehranskih smernic SZO*.

*Vir: Gov.si, Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, 2016; SZO – Svetovna zdravstvena organizacija, dostopno na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitev-zdravja/prehrana-in-telesna-dejavnost/prehranske_smernice-oglasevanje_072016.pdf.

