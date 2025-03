Spoznajte sedem prehranjevalnih navad Italijanov (ki bi jih z lahkoto prevzeli)

Italijanske kulinarične dobrote so znane in priljubljene po vsem svetu, zato so stalnica na naših jedilnikih. Italijani pa slovijo kot gurmani, ki znajo ne le uživati v hrani, temveč vsak obrok tudi spretno povežejo z druženjem. Predstavljamo nekaj njihovih najzanimivejših prehranjevalnih navad.

Za zajtrk jedo najmanj

Za večino ljudi je zajtrk najbogatejši obrok dneva, vendar ne za Italijane. Zjutraj si raje privoščijo le hiter prigrizek v obliki jogurta s sadjem ali pa cornetto oziroma rogljiček in espresso. Tako si pustijo prostor za glavni obrok – kosilo.

Vzamejo si čas za kosilo

Italijani znajo uživati v hrani, zato si za obrok vzamejo čas. Glavni obrok dneva je zanje kosilo oziroma pranzo. Če boste v Italiji naročili tipično italijansko kosilo, si vzemite čas, saj je to sestavljeno iz štirih hodov. Za primo piatto oziroma prvo jed boste običajno dobili testenine ali rižoto. Za secondo piatto ali drugo jed vam bodo postregli meso ali ribo, skupaj z zelenjavo ali sadjem. Sledi sladica, lahko tudi sadje. Za zaključek pa boste popili espresso.

Ne pretiravajo s količino omake za testenine

Testenine so okusne že same po sebi, menijo Italijani, zato nikoli ne smejo "plavati" v omaki. Tako čez poln krožnik testenin običajno prelijejo le dve ali tri žlice omake, ki lepo dopolni njihov okus.

Špagete jedo le z vilico

Če se je večina ljudi naučila jesti špagete na "kulturen" način oziroma z vilico in žlico, pa se Italijanom ta navada zdi preprosto neprimerna. Da o rezanju špagetov z nožem sploh ne govorimo! Špagete zato vedno navijajo samo z vilico. Naenkrat navijejo ravno pravšnjo količino za en grižljaj.

Sadje in zelenjava sta pomemben del obrokov

Italijani ob glavnih obrokih vedno jedo zelenjavo in/ali sadje, saj to izboljša prebavo. Zato se ne čudite, če boste v Italiji poleg kosila dobili solato s pomarančo ali drugim sadjem.

Prava sladica ob pravem času

Za sladico je vedno prostor, so prepričani Italijani. Le vedeti morate, kdaj je čas za katero vrsto sladice. Po kosilu si Italijani največkrat privoščijo pecivo ali piškote, po večerji pa raje izberejo kaj "lažjega", na primer sladoled ali tiramisu.

Aperitivo je zanje več kot samo pijača

Italijani se pred večerjo oziroma okoli 18. ure s prijatelji, sodelavci ali družino odpravijo na aperitivo oziroma pijačo, običajno na vino, aperol spritz ali campari spritz. Obvezen del aperitiva so tudi prigrizki, kot so taralli, olive, sir, oreški, pršut, bruskete itd. Tako lažje zdržijo do večerje, obenem pa je ta navada namenjena tudi druženju in sprostitvi.

